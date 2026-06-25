Исторический детектив в стилистике неонуара! В Купаловском театре покажут спектакль «Замок Ольшанский»

Одна из самых ожидаемых премьер этого лета. 30 июня на главной сцене Купаловского театра спектакль «Замок Ольшанский» по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Это будет не просто история о кладе, это неонуар, триллер и хоррор с атмосферой, от которой уже даже стынет кровь в жилах.

Александр Пашкевич, артист драмы Национального академического театра имени Янки Купалы:

Это будет интересный спектакль, мы надеемся, сейчас мы его соберем, потому что задел, который уже сделан по ходу репетиции, которые состоялись, понятно, что концепция сложилась. Осталось завершить технические вещи, собрать свет, звук, что играет огромную роль в этом спектакле. Декорация Бориса Федосеевича Герлована масштабная, очень красивая и очень атмосферная. Вот это все сейчас нам придется обжить. И надеюсь, что у нас все получится.

Произведение великое. Великий писатель Владимир Короткевич написал хорошее произведение с детективной составляющей, с мистической составляющей, с человеческой. Про любовь там тоже есть. Главное это все освоить, раскрыть, обжить и донести до зрителя. Вот такая задача.