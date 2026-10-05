Новости по тегу #Белорусская наука

Факультет естествознания оснащен по последнему слову техники – здесь есть современные микроскопы и сенсорные панели. Так вуз дает студентам инструменты, чтобы быть востребованными не только в лабораториях, но и на производстве и в науке.
Более 15 вузов страны представили свои разработки в День научной молодежи.
Новая площадка появилась на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Теперь студенты смогут оттачивать навыки защиты данных на самом современном оборудовании и реальных кейсах.
Биологи, медики, инженеры, гуманитарии – у каждой своя область, но общая цель: превратить идею в результат, а результат – в технологию.
Около 300 участниц представляют свои исследования в различных сферах.
На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны.
Ученые Белорусской государственной сельскохозяйственной академии успешно решили задачу, которая долгие годы считалась одной из самых сложных в мировой аквакультуре. Исследователи первыми разработали и внедрили технологию индустриального разведения речного рака.
Эксперты выберут лучших в 10 ключевых номинациях: от энергетики, медицины и агропромышленных технологий до информационной безопасности и бизнес-идей.
Прием будет осуществляться по уникальной системе в формате республиканского конкурса. Стать его участниками смогут как выпускники школ и колледжей, так и опытные специалисты и ученые.
Впервые он проводится в двухдневном формате, чтобы как можно больше людей смогли поучаствовать и увидеть еще больше интересных экспериментов.
5 и 6 сентября в Центральном ботаническом саду пройдет фестиваль науки – восьмой по счету, он обещает стать самым масштабным.
Будущее страны за молодыми талантами. О том, как поддерживают в Беларуси начинающих изобретателей и ученых, поговорили с нашим гостем.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00