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Новости по тегу #Белорусская наука

Новую специальность в сфере микробиологии открыли в БрГУ имени А.С. Пушкина
05 октября 2026 06:09

Новую специальность в сфере микробиологии открыли в БрГУ имени А.С. Пушкина

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром
26 сентября 2026 17:17

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром

Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в БГУ
25 сентября 2026 18:12

Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в БГУ

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было
25 сентября 2026 17:15

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске
25 сентября 2026 11:16

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске
22 сентября 2026 10:48

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске

Успешная конкуренция с импортными морепродуктами! Как выращивают в Беларуси речных раков
15 сентября 2026 17:20

Успешная конкуренция с импортными морепродуктами! Как выращивают в Беларуси речных раков

В Минске стартовал новый сезон молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси»
11 сентября 2026 12:45

В Минске стартовал новый сезон молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси»

Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года
10 сентября 2026 16:58

Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года

Лекции, мастер-классы и научные шоу! Чем удивляет гостей Фестиваль науки в Минске?
05 сентября 2026 17:54

Лекции, мастер-классы и научные шоу! Чем удивляет гостей Фестиваль науки в Минске?

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду! Узнали, что в программе
04 сентября 2026 07:29

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду! Узнали, что в программе

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты
18 августа 2026 07:04

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты