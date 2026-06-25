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Экспортный потенциал и новинки машиностроения: участники Форума регионов посетили БЕЛАЗ

25 июня 2026 08:00
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Союзная интеграция от Балтики до Тихого океана. Беларусь и Россия усиливают взаимодействие. Новые направления и проекты обсуждают участники XIII Форума регионов. Одно из важнейших деловых событий союзной повестки принимают Минская область и столица. Участвуют представители всех регионов нашей страны и большинства российских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Экспортный потенциал и новинки машиностроения: участники Форума регионов посетили БЕЛАЗ-2

Первый день форума начался с работы экспертной сессии. Всего организовано 10 тематических секций – от промышленной кооперации и импортозамещения до социальной политики, образования и здравоохранения. Одна из диалоговых площадок расположилась на базе предприятия «БЕЛАЗ».

Экспортный потенциал и новинки машиностроения: участники Форума регионов посетили БЕЛАЗ-4

Здесь в центре внимания – поддержка экономического развития Беларуси и России. Перед обсуждением стратегических вопросов, участники ознакомились с новинками отечественного машиностроительного гиганта и экспортным потенциалом производства. 

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на 70 миллиардов долларов товарооборота в годовом выражении. На форуме планируют подписать новые соглашения и дорожные карты. Белорусско-российское торгово-экономическое взаимодействие в последние годы заметно активизировалось. В 2025 году обновлен исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами. 

XIII Форум регионов Беларуси и России стартует в Минске – что в программе.

Отдельный блок – выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, ремесленников и бизнеса. В этот раз она пройдет на площадке «БелЭкспо». Сегодня – деловые встречи с делегатами форума и партнерами, завтра – для официальных делегаций. А в 27 июня выставка будет открыта для всех гостей.

# Беларусь-Россия

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