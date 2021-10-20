Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире. О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.

Каждый год в мире врачи выявляют не менее 14 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. В Беларуси за последние 20 лет тяжелый диагноз стали ставить чаще (если раньше на учете в диспансерах стояли 150 тысяч взрослых, то сегодня – вдвое больше). Чаще стали выявлять недуг на ранней стадии, что позволяет увеличить шансы на излечение. Каждый седьмой заболевший белорус в итоге побеждает болезнь. Для многих из тех, кто ведет борьбу с онкологическим заболеванием, РНПЦ в Боровлянах и его сотрудники – ни больше ни меньше – надежда. Здесь это слишком хорошо понимают, потому плановую помощь не останавливают ни под каким предлогом. «У нас снизилась смертность более чем в два раза». Как развивается белорусская медицина в борьбе с онкологией? Узнать здесь.

Сфера здравоохранения всегда на особом контроле Президента. Борьба с онкозаболеваниями, даже когда выстроена и, судя по показателям, неплохо работает система, все равно под пристальным вниманием главы государства. Казалось бы, пандемия коронавируса – мировая паника должна была сместить фокус, но и в 2020 году Александр Лукашенко приезжал в РНПЦ имени Александрова, в канун Нового года был с визитом в детском онкоцентре. Сегодня – снова в Боровлянах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Система онкологической помощи, так? Центр наверху. Значит, дальше Минск и области, третий уровень. Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Межрайонные диспансеры, например, Барановичи, Полоцк, Мозырь. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Еще раз. РНПЦ, потом город и областные центры, за исключением Минской области и Гродно. Еще шесть межрайонных центров. Вот, это три. В остальных, ваше поручение было, когда мы создавали отделение для химиотерапии. Это еще шесть дополнительных отделений. Понятное дело, в РНПЦ используют передовые технологии, позволяет и оборудование, и квалификация кадров. Здесь работают 13 профессоров, больше 20 докторов наук, осваивают новые методы лечения, о которых подробно рассказывают главе государства. Но несмотря на развитие технологий, онкозаболевания по-прежнему уносят жизни миллионов, а потому каждый человек надеется и задается, пусть и наивным, но все же вопросом.

Когда мы общались с Александром, он еще не знал, что спустя несколько часов пожелать ему здоровья придет белорусский Президент. Впрочем, этот пациент был не единственным, кто сегодня приятно удивился, несмотря на сложность диагнозов. В километре от РНПЦ имени Александрова – Минская областная клиническая больница. Туда и направился Александр Лукашенко. Рассчитанная на 947 коек, сегодня она частично перепрофилирована под COVID-19. В пяти отделениях спасают пациентов с коронавирусной инфекцией, и это при том, что в допандемийные времена инфекционного отделения тут не было. Читайте также: «Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии? «Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице? Сняв маску и защитный костюм, покинув «красную зону», Александр Лукашенко еще раз поблагодарил медиков.

Вам большое спасибо за то, что вы терпите эту не волну, уже второй подъем этой болезни. Будем считать, тайфун один пережили, сейчас второй. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы? Областной больнице уже тесно в прежних границах, из-за дефицита площадей часть отделений пришлось перенести в детскую клинику. «Лишних денег нет». Лукашенко попросили помочь построить новый корпус больницы – читайте далее. Поддержал глава государства и еще один запрос по линии строительства. Медики присмотрели площади для жилья, в котором очень нуждаются.