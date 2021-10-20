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Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?

20 октября 2021 20:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.  

О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-1

Каждый год в мире врачи выявляют не менее 14 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. В Беларуси за последние 20 лет тяжелый диагноз стали ставить чаще (если раньше на учете в диспансерах стояли 150 тысяч взрослых, то сегодня – вдвое больше). Чаще стали выявлять недуг на ранней стадии, что позволяет увеличить шансы на излечение. Каждый седьмой заболевший белорус в итоге побеждает болезнь. Для многих из тех, кто ведет борьбу с онкологическим заболеванием, РНПЦ в Боровлянах и его сотрудники – ни больше ни меньше – надежда. Здесь это слишком хорошо понимают, потому плановую помощь не останавливают ни под каким предлогом.  

«У нас снизилась смертность более чем в два раза». Как развивается белорусская медицина в борьбе с онкологией? Узнать здесь.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-4

Сфера здравоохранения всегда на особом контроле Президента. Борьба с онкозаболеваниями, даже когда выстроена и, судя по показателям, неплохо работает система, все равно под пристальным вниманием главы государства. Казалось бы, пандемия коронавируса – мировая паника должна была сместить фокус, но и в 2020 году Александр Лукашенко приезжал в РНПЦ имени Александрова, в канун Нового года был с визитом в детском онкоцентре. Сегодня – снова в Боровлянах.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Система онкологической помощи, так? Центр наверху. Значит, дальше Минск и области, третий уровень.  

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:  
Межрайонные диспансеры, например, Барановичи, Полоцк, Мозырь.  

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Еще раз. РНПЦ, потом город и областные центры, за исключением Минской области и Гродно. Еще шесть межрайонных центров. Вот, это три. В остальных, ваше поручение было, когда мы создавали отделение для химиотерапии. Это еще шесть дополнительных отделений.  

Понятное дело, в РНПЦ используют передовые технологии, позволяет и оборудование, и квалификация кадров. Здесь работают 13 профессоров, больше 20 докторов наук, осваивают новые методы лечения, о которых подробно рассказывают главе государства. Но несмотря на развитие технологий, онкозаболевания по-прежнему уносят жизни миллионов, а потому каждый человек надеется и задается, пусть и наивным, но все же вопросом.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-10

На днях белорусов взбудоражила новость о том, что из-за COVID в стране могут приостановить оказание плановой медпомощи. Президент 19 октября ясно высказался на сей счет – такого просто быть может. Ситуация с COVID не повод забывать о других болезнях. В случае с онкологией – промедление смерти подобно. Не для того выстраивали систему оказания медпомощи, боролись с очередями в том же РНПЦ, чтобы из-за паники ее загубить.  

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Помимо белорусов здесь спасают жизни и иностранцам. Понятное дело, на платной основе. Центр зарабатывает деньги на собственное развитие. Чаще всего на лечение приезжают наши соседи. Диагноз рак желудка Александру поставили в Херсоне. Он выбирал между белорусскими и израильскими медиками. В итоге доверил свою жизнь нашим врачам.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-13

Когда мы общались с Александром, он еще не знал, что спустя несколько часов пожелать ему здоровья придет белорусский Президент. Впрочем, этот пациент был не единственным, кто сегодня приятно удивился, несмотря на сложность диагнозов.  

В километре от РНПЦ имени Александрова – Минская областная клиническая больница. Туда и направился Александр Лукашенко. Рассчитанная на 947 коек, сегодня она частично перепрофилирована под COVID-19. В пяти отделениях спасают пациентов с коронавирусной инфекцией, и это при том, что в допандемийные времена инфекционного отделения тут не было.  

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Сняв маску и защитный костюм, покинув «красную зону», Александр Лукашенко еще раз поблагодарил медиков.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-16

Вам большое спасибо за то, что вы терпите эту не волну, уже второй подъем этой болезни. Будем считать, тайфун один пережили, сейчас второй. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы?  

Областной больнице уже тесно в прежних границах, из-за дефицита площадей часть отделений пришлось перенести в детскую клинику.  

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Поддержал глава государства и еще один запрос по линии строительства. Медики присмотрели площади для жилья, в котором очень нуждаются.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-19

Но ничто материальное не имеет значения, когда нет здоровья, согласитесь. И пусть врачи нынешнюю ситуацию считают контролируемой и не раз доказывали свой профессионализм, в 2020 году и вовсе проявили героизм, сражаясь за наши жизни с абсолютно новой инфекцией, изобретая протоколы, все же мало уповать только на них. Люди в белых халатах нуждаются в помощи. Потому так часто и много говорят о вакцинации, которая по их наблюдениям значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Согласно устоявшемуся мнению, Беларусь – последняя диктатура Европы, но здесь в отличие от оплотов демократии, заставлять вакцинироваться никого не станут. Из доступных методов – лишь убеждение. Или нет?  

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Юмор и спокойствие даже в самые непростые времена, если не спасает, то точно облегчает борьбу, позволяя здраво оценить обстановку и не сместить фокус, поддавшись панике.  

Онкология в Беларуси, жильё для медиков и лечение иностранцев. Что обсуждал Президент в РНПЦ им. Александрова?-22

Как говорится, не коронавирусом едины. COVID-19 едва ли будет длиться вечно и уж точно не пришел на место прежних недугов. Об этом стоит помнить, если действительно заботимся о здоровье.  

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# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Сергей Поляков # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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