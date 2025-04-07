Главный фондовый индекс Германии DAX обрушился на 10% из-за ограничений Трампа

Тарифные ограничения президента США уже который день не дают покоя международной экономике. Фондовые биржи по всему миру переливаются оттенками красного, в то время как Белый дом сохраняет уверенность в собственных действиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты же в нынешней ситуации прогнозируют рецессию в американском производстве. А вот для ближайших союзников Вашингтона рисуют еще менее радужные перспективы. Как отмечают аналитики, больше всего пострадает Евросоюз, в частности Берлин. Уже 7 апреля утром главный фондовый индекс Германии DAX упал на 10 %. Обвал акций стал неожиданным разворотом после их подъема в первом квартале на фоне ожиданий, что реформы стимулируют экономический рост в ФРГ. Однако озвученные Трампом тарифы оказались более жесткими, чем ожидалось. Это вызвало глобальный отток инвесторов и массовую продажу ценных бумаг, создав «медвежий» рынок в немецком финансовом поле.