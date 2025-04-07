Главный фондовый индекс Германии DAX обрушился на 10% из-за ограничений Трампа

Тарифные ограничения президента США уже который день не дают покоя международной экономике. Фондовые биржи по всему миру переливаются оттенками красного, в то время как Белый дом сохраняет уверенность в собственных действиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты же в нынешней ситуации прогнозируют рецессию в американском производстве. А вот для ближайших союзников Вашингтона рисуют еще менее радужные перспективы. Как отмечают аналитики, больше всего пострадает Евросоюз, в частности Берлин. Уже 7 апреля утром главный фондовый индекс Германии DAX упал на 10 %.
Обвал акций стал неожиданным разворотом после их подъема в первом квартале на фоне ожиданий, что реформы стимулируют экономический рост в ФРГ. Однако озвученные Трампом тарифы оказались более жесткими, чем ожидалось. Это вызвало глобальный отток инвесторов и массовую продажу ценных бумаг, создав «медвежий» рынок в немецком финансовом поле.
Аскан Иреди, финансовый аналитик (Германия):
Мы уже распознали панический режим сегодня утром. Когда рынок открывается на уровне минус 10 %, паника становится обычным явлением, потому что продавцов, очевидно, больше, чем покупателей, что в конечном итоге создает сильное ценовое давление. Эта паника теперь, вероятно, даже оправдана, потому что Дональд Трамп полностью изменил ситуацию в мировой торговле, и я считаю, что это просто реакция.
Экономика ФРГ продолжает прибывать в состоянии свободного падения. Только за январь объем немецкого промышленного производства сократился практически на 1,5 %. Такие данные значительно превысили ожидания аналитиков. Больше всего пострадали строительство, пищевая промышленность, а также энергетика. Однако федеральные власти масштабный кризис пока не заботит. После парламентских выборов политики активно борются за министерские кресла, но никак не за благосостояние простых граждан.