Азарёнок об августе 2020-го: чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что касается 2020 года – я сравниваю всегда с пьяным человеком. С ними было нельзя разговаривать по-другому. И до сих пор нельзя. Потому что когда человек очень сильно пьяный, его не уговоришь не буйствовать, его можно взять за волосы, окунуть в ушат воды, вытащить оттуда и несколько раз дать по щекам – только тогда они услышат. Август, телеканалы работали, БТ, ОНТ, мы. Мы делали сюжеты, мы все рассказывали, но они обнесли нас в три ряда колючей проволокой – и нас никто не слышал. Звонили знакомые из Москвы: «Что у вас происходит? Нет альтернативной информации». Хотя работали и наши Telegram-каналы, и телеканалы, но они загнали нас в это гетто, и чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули. Как они любят петь, «муры рухнули».
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Чтобы они сами начали говорить по крайне мере о том, что говорите вы.
Григорий Азаренок:
Да.
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