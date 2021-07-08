Азарёнок об августе 2020-го: чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается 2020 года – я сравниваю всегда с пьяным человеком. С ними было нельзя разговаривать по-другому. И до сих пор нельзя. Потому что когда человек очень сильно пьяный, его не уговоришь не буйствовать, его можно взять за волосы, окунуть в ушат воды, вытащить оттуда и несколько раз дать по щекам – только тогда они услышат. Август, телеканалы работали, БТ, ОНТ, мы. Мы делали сюжеты, мы все рассказывали, но они обнесли нас в три ряда колючей проволокой – и нас никто не слышал. Звонили знакомые из Москвы: «Что у вас происходит? Нет альтернативной информации». Хотя работали и наши Telegram-каналы, и телеканалы, но они загнали нас в это гетто, и чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули. Как они любят петь, «муры рухнули».

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Чтобы они сами начали говорить по крайне мере о том, что говорите вы.

Григорий Азаренок:

Да.

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