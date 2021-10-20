«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.

О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.

Помимо белорусов здесь спасают жизни и иностранцам. Понятное дело, на платной основе. Центр зарабатывает деньги на собственное развитие. Чаще всего на лечение приезжают наши соседи. Диагноз рак желудка Александру поставили в Херсоне. Он выбирал между белорусскими и израильскими медиками. В итоге доверил свою жизнь нашим врачам.