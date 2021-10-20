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«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии?

20 октября 2021 19:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.  

О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.  

Помимо белорусов здесь спасают жизни и иностранцам. Понятное дело, на платной основе. Центр зарабатывает деньги на собственное развитие. Чаще всего на лечение приезжают наши соседи. Диагноз рак желудка Александру поставили в Херсоне. Он выбирал между белорусскими и израильскими медиками. В итоге доверил свою жизнь нашим врачам.  

«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии?-1

У нас очень много онкобольных. Не знаю, с чем это связано, но поэтому большие очереди. Есть хорошие специалисты, но очень заняты, тем более сейчас врачи будут задействованы на борьбу с COVID. То есть очень сложно все. Я решил приехать к вам. У вас очень высококачественные специалисты, оборудование на высоком уровне. Посмотрев все это, я решил приехать сюда.  

«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии?-4

Когда мы общались с Александром, он еще не знал, что спустя несколько часов пожелать ему здоровья придет белорусский Президент. Впрочем, этот пациент был не единственным, кто приятно удивился, несмотря на сложность диагнозов.  

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# Онкология # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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