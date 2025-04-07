В память о павших! Концерт-реквием «Каждый третий» перенёс зрителей в страшные 40-е

Когда история оживает благодаря искусству. А в основу сюжета ложатся реальные цифры и факты, в том числе из многотысячных томов уголовного дела о геноциде мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной. И некоторые из них отличаются от тех, которые мы знали раньше и видели в учебниках. Наша страна потеряла намного больше жителей, чем мы предполагали. «Каждый третий» – именно так называется концерт-реквием, с которым выступают артисты на сцене Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У проекта необычная – народная – история. Показанный в Музее Победы на Поклонной горе в Москве концерт с триумфом вернулся в Минск. И после аншлага и эмоциональной обратной связи зрителей наш Президент дал поручение масштабировать это событие и дать возможность увидеть концерт жителям регионов. И вот гости со всей страны уже приезжают в столицу, чтобы стать частью масштабного воплощения подвига белорусов. Проникнуться болью потерь и вдохновиться радостью Великой Победы. Когда история, творчество и талант сплетаются в общем предназначении – сохранении вечной памяти. Репортаж Патриции Станкевич.

Уникальные фото, наградные листы и боевые характеристики. Эта выставка посвящена тем, кто боролся с фашизмом подпольно. Партизаны. Именно они приближали наш народ к Великой Победе.

Павел Сухоруков, начальник управления рекламы издательского дома «Беларусь сегодня»:

Мы создаем интерактивную базу партизан и подпольщиков Беларуси. Уже на сегодня в базе находится порядка 230 тысяч личных дел партизан и подпольщиков, действующих на территории Республики Беларусь современной, представителей всех национальностей бывшего Советского Союза. Больше 150 выставок передвижных мы провели по всей территории Беларуси, где каждый может попытаться найти своего героического предка, если он был в партизанах или подпольщиках.

Дань уважения тем, кто боролся за свободу, – масштабный концерт-реквием. Минорные ноты, эмоциональные образы. Эффект переносит зрителей в далекие сороковые. Об этом белорусам тяжело и больно вспоминать. Масштаб народной трагедии в самом названии – «Каждый третий». Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Несмотря на все эти ужасы, несмотря на политику массового уничтожения белорусского народа, которую проводили фашисты, у нас народ не покорился. Наши люди уходили семьями в партизанские отряды, в подполье, добровольцами на фронт, и в 1941-м, и после освобождения в 1944 году. Только 440 тысяч воевали в партизанских отрядах, в подполье. Фактически сопротивление оказывала каждая семья, каждая женщина, которая спасала раненых, которая выпекала хлеб, которая помогала партизанам. Это рассказ об искалеченных судьбах – тех, кто был зверски замучен и убит. О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И это уже факт. Миллионы невинных людей. На нашей земле в годы войны нацисты создавали лагеря смерти. Среди холодных стен и колючей проволоки люди испытывали на себе все ужасы нацистского режима. Гитлеровцы не жалели ни взрослых, ни детей. Поисковые батальоны и сегодня устанавливают новые места захоронений.

Не просто музыка, а глубоко прочувствованная печаль. Более 12 тысяч населенных пунктов нацисты навсегда стерли с лица нашей земли. Вместо деревень, где когда-то звучал детский смех, сегодня стоят каменные мемориалы. Беларусь хранит память о всех жертвах войны. Вся трагедия отражена в творческих номерах.

Дмитрий Токмаков, руководитель мужского хора «Всехсвятский» храма Всех Святых:

Я убежден, что это нужно увидеть каждому белорусу, что называется, вместо тысячи слов. Когда ты приходишь и проживаешь это душой. Это проект, когда мужчины плачут. Мужчины плачут и на сцене, и в зале. Плачут почему? Потому что, помимо того, что в нашем ДНК уже заложена эта память боли, страха и пульсирующей крови, это еще и очищение души. Потому что именно этот проект проходит до глубины души и проникает в самое сердце. На большом экране уникальные кадры – хроника и фотодокументы.