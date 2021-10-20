«Таблетку или флакончик мы ещё не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений среди самых качественных в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таблетку или флакончик мы еще не придумали от рака? Ответ на него, надо сказать, удивил.

– Американские ученые на основе ДНК, разных технологий разработали вакцину, проходит второй уровень клинических испытаний, по поводу раковых опухолей головного и спинного мозга. И достаточно успешно идет апробация этой вакцины.

– Но только спина и голова, да?

– У нас есть аналогичное исследование, проводим совместно с американцами. И очень хорошие результаты получили при трижды негативном раке молочной железы и химиорезистентном раке яичников. Уже 100 человек мы пролечили. Сейчас планируем при раке предстательной железы.

– Что значит «мы пролечили»? Вы?