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«Таблетку или флакончик мы ещё не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова

20 октября 2021 17:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений среди самых качественных в мире.  

«Таблетку или флакончик мы ещё не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Таблетку или флакончик мы еще не придумали от рака?  

Ответ на него, надо сказать, удивил.  

«Таблетку или флакончик мы ещё не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова-4

Американские ученые на основе ДНК, разных технологий разработали вакцину, проходит второй уровень клинических испытаний, по поводу раковых опухолей головного и спинного мозга. И достаточно успешно идет апробация этой вакцины.  
Но только спина и голова, да?  
У нас есть аналогичное исследование, проводим совместно с американцами. И очень хорошие результаты получили при трижды негативном раке молочной железы и химиорезистентном раке яичников. Уже 100 человек мы пролечили. Сейчас планируем при раке предстательной железы.  
Что значит «мы пролечили»? Вы?  

«Таблетку или флакончик мы ещё не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова-7

Мы. Только мы.  
Так вы же говорили, что американцы.  
– Американцы – при опухолях мозга лечат, а мы лечим остальные локализации. И весь набор этой вакцины, мировой, находится в Минске. Это нам помогла ковидная пандемия, потому что онкологические службы в других странах практически парализованы, а у нас работают.  

«У нас снизилась смертность более чем в два раза». Как развивается белорусская медицина в борьбе с онкологией? Узнать здесь.  

# Онкология # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Сергей Поляков # Фотофакт

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