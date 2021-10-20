«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.
О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.
Когда мы общались с Александром, он еще не знал, что спустя несколько часов пожелать ему здоровья придет белорусский Президент. Впрочем, этот пациент был не единственным, кто сегодня приятно удивился, несмотря на сложность диагнозов.
«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии? Читайте здесь.
– Выздоравливай.
– Спасибо, Александр Григорьевич.
– Держись. По-мужски.
– Держись.
– Спасибо огромное. Александр Григорьевич, спасибо вам за вашу отеческую заботу, за ваше отношение.
– Откуда сама?
– Из красивого, солнечного города Одесса.
– Из Одессы?
– Я так рада, что попала в вашу страну на лечение. Прямо благодарна своему доктору. Спасибо вам большое, что не отказали.
– А чего же отказывать?
«Война началась, надо где-то и поднапрячься». В РНПЦ им. Александрова готовы принять пациентов из других центров – подробности здесь.