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«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра

20 октября 2021 19:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений – среди самых качественных в мире.  

О том, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах – в материале Алены Сыровой.  

«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра-1

Когда мы общались с Александром, он еще не знал, что спустя несколько часов пожелать ему здоровья придет белорусский Президент. Впрочем, этот пациент был не единственным, кто сегодня приятно удивился, несмотря на сложность диагнозов.  

«Я решил приехать к вам». Почему украинец выбрал белорусских врачей, чтобы лечиться от онкологии? Читайте здесь.  

«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра-4

Выздоравливай.  
– Спасибо, Александр Григорьевич.  
– Держись. По-мужски.  

«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра-7

Держись.  
Спасибо огромное. Александр Григорьевич, спасибо вам за вашу отеческую заботу, за ваше отношение.  

«Держись. По-мужски». Президент навестил пациентов белорусского онкологического центра-10

Откуда сама?  
– Из красивого, солнечного города Одесса.  
Из Одессы?  
– Я так рада, что попала в вашу страну на лечение. Прямо благодарна своему доктору. Спасибо вам большое, что не отказали.  
– А чего же отказывать?  

«Война началась, надо где-то и поднапрячься». В РНПЦ им. Александрова готовы принять пациентов из других центров – подробности здесь.  

# Онкология # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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