Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу

Это история «Динамо-Брест». Это не только Марадона. Это традиции очень большие. И причем традиции не только начиная с 2015 года, они еще были до этого. Брестская аудитория, любители футбола, очень переживает за клуб, за его положение, за результат. Поэтому Брест любит футбол. Зрелищность и эффектность – чем людей привлекает пляжный футбол?

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему пляжные футболисты играют так круто, а обычные футболисты так круто не играют? И все говорили: ну, Беларусь же не самая пляжная страна. И причем мы понимали, что, условно говоря, пляжный футбол показывали по телеканалу «Беларусь-5», его смотрели большие любители, а этот футбол – больше коммерческие истории. Когда мы говорим про пляжный футбол, там дело не про клубы, там дело не про продажу сувениров, но отдача там другая. Вот как так выходит? Михаил Ботников, председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Беларуси:

Мне кажется, не совсем корректно сравнивать, допустим, большой футбол и хоккей. Или большой футбол и пляжный футбол. Почему? В чем это можно сравнить с хоккеем? В динамике. У нас периоды, небольшое время, большое количество единоборств, большое количество спорных моментов, большое количество мячей, которые забивают игроки. У нас, как и в хоккее, играет музыка, у нас в перерывах танцуют девочки или кто-то выступает. Это все шоу. И это все людей подкупает. Вот эти эмоции, мы приходим за эмоциями. И получается, что мы дарим. К сожалению, в большом футболе, на сегодня произошло, что человек приходит получать эмоции – и за весь матч может даже одного гола не увидеть. А еще если игра, как я иногда говорю, поперек-вдоль-назад – ну, грустно становится. А те клубы, которые популярны, опять же, вернемся к «Динамо-Бресту», извините, там не в обиду к другим клубам. Ребята тоже шумели, которые играли за это «Динамо». Они были и артистами, и они какие-то спорные моменты. Это все заводило, это все подкупало. И пляжный футбол, если вернуться к нему, с моей точки зрения, он подкупает именно этим шоу, этой картинкой. Когда ты сидишь, и у тебя нет даже доли секунды отвлечься. Настолько игра динамичная, настолько все быстро меняется, и тебе интересно, ты как погрузился, так, когда закончился матч, ты с него выходишь. «Во всех игровых видах спорта есть проблема с тренерским составом»

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:

Во всех игровых видах спорта в том числе есть проблема и с тренерскими кадрами, с тренерским составом. Если мы проблему в Минске тренерских кадров еще плюс-минус решаем, то в других городах это очень сложно сделать. Кирилл Казаков:

Сколько в «Динамо-Минск» было тренеров – и канадцев, и американцев? Кого только не было! А пришел Квартальнов. Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва, заместитель председателя общественной организации «Белорусская федерация гандбола»:

Есть детский тренер, дальше идет тренер среднего колена, который занимается уже 15-летними. И не каждый тренер может высшее звено возглавить. Так, у нас есть проблема с детским тренером, у нас есть проблема со средним коленом, и у нас же есть проблема в звене. Возьмите сейчас вот высшую лигу футбол или хоккей. И давайте скажем, завтра мы поменяем всех главкомов. Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:

В этом смысле в «Динамо-Минск» было много иностранцев, но важно понимать, что в «Динамо-Минск» все равно есть пул тренеров, которые выступают помощниками. Последние несколько лет это всегда белорусские специалисты и сегодня там есть белорусский специалист. И то есть «Динамо-Минск» приглашает каких-то специалистов, как я вижу как болельщик со стороны, там всегда есть пул тренеров, которые находятся уже в структуре и которые вот-вот будут в структуре. Поэтому действительно не каждый со своего уровня перескочит в топ-уровне.

Алена Сырова, СТВ:

Да, понятно. Но когда мы говорим про традицию воспитания, вы вот перечисляли гандбольный клуб СКА, вы говорили о том, что играет своими игроками, тех, кого и воспитывает. Так о чем речь? Это значит, есть школа воспитания детей, есть школа тренеров, преемственность есть. В футболе у нас что, нет этой школы? Андрей Барбашинский:

В футболе тоже была. Она есть, безусловно. В Советском Союзе она была. Алена Сырова:

Так, а где она делась? Почему результат такой? Хоккей решил вопрос каким-то образом. Андрей Василевич:

Результат – это же составляющая многих. Не буду говорить про тренера, ведь у нас на сегодня большинство по стране детей с ноября по конец марта занимаются в основном в залах. А там совсем другая нагрузка, совсем другие мышцы работают. Я не буду говорить про инфраструктуру. На самом деле она у нас очень хорошая в сравнении с другими странами. Читайте также: Топ самых перспективных видов спорта назвали в профильном белорусском министерстве У кого есть богатый спонсор, у того зарплаты выше – Дорохович о поддержке спортивных клубов Для нас ничего не поменялось – директор ХК «Металлург-Жлобин» об изменениях в финансировании клубов «Задача, чтобы каждый спортивный объект приносил деньги»

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Задача – чтобы каждый спортивный объект приносил пользу стране и людям. Естественно, будет проводиться определенная работа. Которая позволит эти объекты загрузить. Что касается стадиона «Динамо», сегодня у него достаточно большая доля вне бюджета, то есть они зарабатывают. У них есть сопутствующие направления, на которых они сегодня привлекают и детско-юношеские спортивные школы, и так называемые платные группы населения. Которые дают определенную отдачу, то есть приносят пользу населению и загружают объект. Мы точно так же будем работать и по этому стадиону. Что касается ребенка. Ребенок пришел – искусство тренера, команды. Он «заразился», посмотрел, как это все работает и захотел стать чемпионом. Его в этом клубе замотивировал тренер, замотивировала команда, и он захотел стать частью этой команды. Дети в спорт уже не приходят – это мы должны к ним идти. Как привлечь будущих спортсменов?