Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысяч человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло более 3,6 тысяч человек. В результате стихийного бедствия более пяти тысяч получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропавшими без вести по всей стране на данный момент остаются еще 160 человек. Накануне Мьянму посетил заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Он встретился с пострадавшими в городе Мандалай, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, и призвал весь мир «сплотиться вокруг народа Мьянмы».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28-го марта. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура. В считанные дни на помощь в Мьянму экстренно прибыли спасатели 17 стран. Беларусь откликнулась одной из первых. Отряд специального назначения «ЗУБР» в течение пяти суток проводил работы по разбору завалов и поиску возможных выживших после землетрясения. Ожидается, что наши специалисты вернутся домой на самолете, который направился в пострадавшую страну с гуманитарной помощью.