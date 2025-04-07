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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысяч человек

07 апреля 2025 19:51
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло более 3,6 тысяч человек. В результате стихийного бедствия более пяти тысяч получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысяч человек-2

Пропавшими без вести по всей стране на данный момент остаются еще 160 человек. Накануне Мьянму посетил заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Он встретился с пострадавшими в городе Мандалай, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, и призвал весь мир «сплотиться вокруг народа Мьянмы». 

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28-го марта. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура. В считанные дни на помощь в Мьянму экстренно прибыли спасатели 17 стран. Беларусь откликнулась одной из первых. Отряд специального назначения «ЗУБР» в течение пяти суток проводил работы по разбору завалов и поиску возможных выживших после землетрясения. Ожидается, что наши специалисты вернутся домой на самолете, который направился в пострадавшую страну с гуманитарной помощью.

# Землетрясение

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