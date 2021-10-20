«У нас снизилась смертность более чем в два раза». Как развивается белорусская медицина в борьбе с онкологией?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений среди самых качественных в мире.

Каждый год в мире врачи выявляют не менее 14 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. В Беларуси за последние 20 лет тяжелый диагноз стали ставить чаще (если раньше на учете в диспансерах стояли 150 тысяч взрослых, то сегодня – вдвое больше). Чаще стали выявлять недуг на ранней стадии, что позволяет увеличить шансы на излечение. Каждый седьмой заболевший белорус в итоге побеждает болезнь. Для многих из тех, кто ведет борьбу с онкологическим заболеванием, РНПЦ в Боровлянах и его сотрудники – ни больше ни меньше – надежда. Здесь это слишком хорошо понимают, потому плановую помощь не останавливают ни под каким предлогом.