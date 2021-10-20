«У нас снизилась смертность более чем в два раза». Как развивается белорусская медицина в борьбе с онкологией?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом глава государства заявил, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы – лечиться едут и граждане зарубежных государств. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений среди самых качественных в мире.
Каждый год в мире врачи выявляют не менее 14 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. В Беларуси за последние 20 лет тяжелый диагноз стали ставить чаще (если раньше на учете в диспансерах стояли 150 тысяч взрослых, то сегодня – вдвое больше). Чаще стали выявлять недуг на ранней стадии, что позволяет увеличить шансы на излечение. Каждый седьмой заболевший белорус в итоге побеждает болезнь. Для многих из тех, кто ведет борьбу с онкологическим заболеванием, РНПЦ в Боровлянах и его сотрудники – ни больше ни меньше – надежда. Здесь это слишком хорошо понимают, потому плановую помощь не останавливают ни под каким предлогом.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
За девять месяцев, которые прошли, у нас прооперированы более 11 тысяч пациентов. Мы постепенно наращиваем количество пациентов, несмотря на ситуацию с COVID. Для примера скажу, что сегодня в центре запланировано 66 хирургических вмешательств. Результаты пятилетней выживаемости пациентов, которые радикально пролечены. Тоже за последние 20 лет на 15 % – это очень хороший показатель. И мы сейчас находимся в 80-79 % – это среднестатистический по европейским странам. У нас снизилась смертность более чем в два раза от рака мочевого пузыря, и мы сейчас, если взять мировую линейку, находимся по этому показателю на третьем месте. Мы уступаем только Финляндии и Южной Корее.
«Таблетку или флакончик мы еще не придумали от рака?» На этот вопрос ответили в РНПЦ им. Александрова – читать здесь.