А в метрополитене станет больше турникетов для оплаты проезда при помощи QR-кодов. Уже заключен договор на модернизацию 30 автоматизированных устройств. Все работы проведут в 2025 году. Кроме того, в столице с 10 апреля введут новый тип проездного – туристический. Его можно будет приобрести на один или три дня. Таким проездным можно будет пользоваться как в наземном общественном транспорте, так и в метро. Также изменения коснутся маршрутов общественного транспорта.

До конца года в столичном наземном транспорте планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Следует отметить, что проводимые корректировки затрагивают, естественно, все слои населения. Проведенная корректировка «Минск-Мира» в связи с открытием трех станций метрополитена ежемесячно на данный момент до 7 тысяч пассажиров проходит в месяц, и мы спрогнозировали дальнейшее увеличение по этим станциям. Плюс еще следует отметить, что у нас увеличился почти на 7 % общий пассажиропоток метро.

В Минске услугами наземного общественного транспорта ежедневно пользуются около 1 миллиона 100 тысяч пассажиров, а метрополитена – более 700 тысяч.