До конца года в столичном наземном транспорте планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А в метрополитене станет больше турникетов для оплаты проезда при помощи QR-кодов. Уже заключен договор на модернизацию 30 автоматизированных устройств. Все работы проведут в 2025 году. Кроме того, в столице с 10 апреля введут новый тип проездного – туристический. Его можно будет приобрести на один или три дня. Таким проездным можно будет пользоваться как в наземном общественном транспорте, так и в метро. Также изменения коснутся маршрутов общественного транспорта.