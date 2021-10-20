«И вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся». Лукашенко готов привиться белорусской вакциной

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил Президент, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вслед за визитом в РНПЦ Александр Лукашенко отправился в Минскую областную клиническую больницу. Здесь Президент ответил на вопросы врачей. В частности, медиков интересовало строительство нового корпуса больницы. Глава государства идею в целом поддержал, но озвучил условие – скорректировать проект. Он должен соответствовать реальным потребностям. Обсудили и варианты решения жилищного вопроса для сотрудников клиники. Не обошли вниманием и актуальный вопрос вакцинации.
Александр Григорьевич, как же вы? Есть ли у вас на заметках вакцинация?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается вакцинирования. Ну, о личном примере – то, что вчера профессор специально в мою сторону, наверное, кинул эту мысль. И все, наверное, это заметили в стране. Я вам могу просто сказать. Путин вакцинировался чем? «Спутник V». Другие президенты, там Соединенных Штатов Америки – Pfizer. А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем, с министром: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину. Я готов. Но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне.
Спасибо.
Лукашенко об онкопомощи в Беларуси: система выстроена, пераменаў ніякіх не трэба на данный момент? Читайте здесь.