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Новости по тегу #Медицина

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов
08 октября 2026 14:56

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов

В 24-й Минской поликлинике прокомментировали обвинения в соцсетях о долгих очередях
04 октября 2026 17:19

В 24-й Минской поликлинике прокомментировали обвинения в соцсетях о долгих очередях

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича
04 октября 2026 10:03

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система
04 октября 2026 09:35

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич
04 октября 2026 09:01

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию
04 октября 2026 08:36

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м
04 октября 2026 08:09

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач
03 октября 2026 13:16

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»
03 октября 2026 12:15

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

В ГрГМУ стартовали занятия, посвященные слаженной работе в связке «врач-медсестра»
30 сентября 2026 06:59

В ГрГМУ стартовали занятия, посвященные слаженной работе в связке «врач-медсестра»

Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ
30 сентября 2026 06:13

Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»
25 сентября 2026 07:51

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»