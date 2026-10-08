Новости по тегу #Медицина

Жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает.
24-я поликлиника рассчитана на прием минчан – в день около 600 человек. Но сюда обращаются и пациенты со всей страны. Поэтому количество посещений достигает полутора тысяч.
«На базе этих флагманских центров, на базе приемного отделения у нас будет и КТ, и МРТ, и УЗИ, и специалисты».
«27 республиканских центров располагается внутри клиник Минск. Самый классический пример, допустим, 10-я больница. Республиканский центр офтальмологии, куда приезжают со всей страны и оказывают помощь со всей страны».
«Первое – откроется инфекционная больница. Новая, красивая, замечательная».
«Если у тебя заболевание находят на ранних стадиях, и ты потом осознаешь, что ты бы сам это узнал через год, но узнал бы тогда, когда это вылечить невозможно, ты начинаешь понимать, зачем это надо».
«Было достаточно тяжелое время, но это время, которое показало кто есть кто».
«вирусы гриппа могут мутировать» – отметила Наталья Галькевич.
Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?
Впервые вместе учатся студенты вузов и колледжей, чтобы научиться говорить на одном профессиональном языке.
Ежедневно специалисты готовы проконсультировать 6-7 человек – график работы составлен так, чтобы помощь была доступна каждому.
Железодефицит – это не просто цифра в анализах. При таком состоянии организм начинает работать на износ, экономя каждый ресурс.
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