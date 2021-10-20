Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?

Новости Беларуси. В километре от РНПЦ имени Александрова Минская областная клиническая больница. Туда и направился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассчитанная на 947 коек, сегодня она частично перепрофилирована под COVID. В пяти отделениях спасают пациентов с коронавирусной инфекцией, и это при том, что в допандемийные времена инфекционного отделения тут не было.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 36 аппаратов ИВЛ. Сколько у вас занято под COVID сейчас? – Вы имеете в виду пациентов на аппаратах ИВЛ? – Да.

– 11 пациентов на аппарате ИВЛ. 16 аппаратов ИВЛ выделено под COVID.

– 11 у вас занято, свободные есть, да? Понятно.

Президент хоть и верит медикам, но все же предпочитает лично убеждаться в озвученном. Потому отправляется в красную зону в 16-й раз с начала пандемии и в первый – в четвертую волну.