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Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?

20 октября 2021 18:56
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Новости Беларуси. В километре от РНПЦ имени Александрова Минская областная клиническая больница. Туда и направился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассчитанная на 947 коек, сегодня она частично перепрофилирована под COVID. В пяти отделениях спасают пациентов с коронавирусной инфекцией, и это при том, что в допандемийные времена инфекционного отделения тут не было.  

Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
36 аппаратов ИВЛ. Сколько у вас занято под COVID сейчас?  
Вы имеете в виду пациентов на аппаратах ИВЛ?  
Да.  

Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?-4

11 пациентов на аппарате ИВЛ. 16 аппаратов ИВЛ выделено под COVID.  
11 у вас занято, свободные есть, да? Понятно.  

Президент хоть и верит медикам, но все же предпочитает лично убеждаться в озвученном. Потому отправляется в красную зону в 16-й раз с начала пандемии и в первый – в четвертую волну.  

Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?-7

Пациентка Татьяна. Тяжелая. С восьмого числа болеет. К сожалению, один из отягчающих факторов ее – 130 килограмм, 170 сантиметров рост. Пациентка тяжелая, но есть шансы.  

Есть и свободные аппараты. Сколько пациентов нуждаются в ИВЛ в Минской областной больнице?-10

Александр Лукашенко:  
Тебе как самой больной, я желаю самого крепкого здоровья.  
– Спасибо вам.  
– Вот если тебе предложат врачи или даже не предложат – ты будешь себя чувствовать лучше – лучше в санатории, чем в больнице.  

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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