Борьбу за награды турнира «Стремительный мяч» начали 16 команд со всех регионов Беларуси

Будущие звезды гандбола собрались в Минске. На площадке Республиканского центра олимпийского резерва стартовали традиционные соревнования «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Будущие звезды гандбола собрались в Минске. На площадке Республиканского центра олимпийского резерва стартовали традиционные соревнования «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На протяжении шести дней сильнейших будут определять девушки 2011-2012 годов рождения. Борьбу за трофей начали 16 команд со всех регионов нашей страны. В первый день турнира высокий класс подтвердили гандболистки РЦОРА. Первая команда не оставила шансов соперницам из Ляховичей – 33:16, вторая команда обыграла брестскую «Викторию» со счетом 31:12.
Василий Левчук, старший тренер - начальник Национальной команды Беларуси по гандболу:
Каждый регион у нас представлен. Это говорит, что организаторы достигают свои цели. Они несут гандбол в массы. В прошлом году у нас было 12 команд, сейчас больше. Но мы стремимся к тому, чтобы каждая спортивная школа, 42 отделения, которые у нас есть в стране, выставлялись на эти соревнования. Люди, которые в ближайшее время заменят тех спортсменов, которые сейчас выступают в составах сборных и национальных команд.
Алина Мурашко, тренер команды РЦОР-1 (Минск):
Первый игровой день всем сложно, независимо с какими уровнями команды ты играешь. У нас сегодня команда была помладше нас возрастом, поэтому нам было чуть полегче, но все равно сыграли средненько. Турнир, не только именно «Стремительный мяч», вообще любой турнир, сейчас такой возраст у девочек начинается, когда им надо просто играть, играть, играть. Плюс в том, что здесь участвуют девочки со всей Республики, со всех областей, все получают игровую практику, поэтому это даже замечательно.
По регламенту сначала пройдет предварительный однокруговой турнир, после чего, на финальном этапе, команды будут соревноваться по смешанной системе. Победители и призеры «Стремительного мяча» станут известны 12 апреля. Отметим, соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.