Борьбу за награды турнира «Стремительный мяч» начали 16 команд со всех регионов Беларуси

Василий Левчук, старший тренер - начальник Национальной команды Беларуси по гандболу:

Каждый регион у нас представлен. Это говорит, что организаторы достигают свои цели. Они несут гандбол в массы. В прошлом году у нас было 12 команд, сейчас больше. Но мы стремимся к тому, чтобы каждая спортивная школа, 42 отделения, которые у нас есть в стране, выставлялись на эти соревнования. Люди, которые в ближайшее время заменят тех спортсменов, которые сейчас выступают в составах сборных и национальных команд.

Алина Мурашко, тренер команды РЦОР-1 (Минск):

Первый игровой день всем сложно, независимо с какими уровнями команды ты играешь. У нас сегодня команда была помладше нас возрастом, поэтому нам было чуть полегче, но все равно сыграли средненько. Турнир, не только именно «Стремительный мяч», вообще любой турнир, сейчас такой возраст у девочек начинается, когда им надо просто играть, играть, играть. Плюс в том, что здесь участвуют девочки со всей Республики, со всех областей, все получают игровую практику, поэтому это даже замечательно.