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Виктория Азаренко постепенно возвращается к соревновательной форме после травмы плеча

07 апреля 2025 20:05
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Виктория Азаренко постепенно возвращается к соревновательной форме, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Напомним, экс-первая ракетка мира из-за повреждения плеча снялась по ходу матча второго круга турнира в Майами против Каролины Муховой из Чехии. По словам белорусской спортсменки, она провела шесть дней на корте в тренировочном режиме и постепенно обретает былую форму. Пока Виктория не уверена на 100 %, но ощущает, что предпринимает вместе с командой правильные действия, чтобы вернуться в соревновательную рутину. Для нее сейчас главная цель – быть готовой к турниру в Мадриде, который стартует 24-го апреля. 

# Теннис # Виктория Азаренко

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