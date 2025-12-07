Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Поляков

Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым
07 декабря 2025 18:00

Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова отмечает 65-летний юбилей
04 сентября 2025 17:22

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова отмечает 65-летний юбилей

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах
19 июня 2025 11:25

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах

В Минской области прошла масштабная инициатива «Сделаем посёлок чистым сами!»
19 мая 2025 14:28

В Минской области прошла масштабная инициатива «Сделаем посёлок чистым сами!»

III Евразийский форум по онкоурологии проходит в Минске
18 апреля 2025 13:45

III Евразийский форум по онкоурологии проходит в Минске

Когда надо проходить чекапы и какая ситуация в здравоохранении? Собрали врачебный консилиум в ток-шоу
17 марта 2025 19:35

Когда надо проходить чекапы и какая ситуация в здравоохранении? Собрали врачебный консилиум в ток-шоу

«Жизнь человека – это самое ценное, что у нас есть» – Сергей Поляков о лечении онкологии в Беларуси
07 марта 2025 16:03

«Жизнь человека – это самое ценное, что у нас есть» – Сергей Поляков о лечении онкологии в Беларуси

Сохранить здоровье организма. Узнали о перспективных направлениях лечения злокачественных опухолей
03 февраля 2025 18:48

Сохранить здоровье организма. Узнали о перспективных направлениях лечения злокачественных опухолей

Поляков: в здравоохранении есть недостатки, но система работает – и с каждым годом всё лучше
05 декабря 2024 06:27

Поляков: в здравоохранении есть недостатки, но система работает – и с каждым годом всё лучше

Показатель одногодичной летальности от рака в Беларуси снизили в 2 раза – директор РНПЦ онкологии
04 декабря 2024 11:47

Показатель одногодичной летальности от рака в Беларуси снизили в 2 раза – директор РНПЦ онкологии

РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии
05 ноября 2024 12:36

РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии

Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии
25 августа 2024 07:33

Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии