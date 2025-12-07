Новости по тегу #Сергей Поляков

Как будет жить наша страна? Этот глобальный вопрос вынесут на обсуждение Всебелорусского народного собрания. Поговорили с членом Президиума ВНС.
Ежегодно за помощью в центр обращаются свыше 20 тысяч человек. Для многих из них первый визит сюда – момент страха и растерянности. Но именно здесь становится ясно: онкология – диагноз, а не приговор.
Иностранная делегация смогла изучить работу отделений центра и специализированных лабораторий.
Традиционный субботник объединил тысячи жителей райцентров, городов и поселков. Присоединились парламентарии и депутаты местных советов.
Направление в медицине достаточно узкое, но востребованное. И это подтвердило число участников дискуссии.
Какой процент затрат государства покрывает стоимость платного обучения в меде? Зачем Минздраву свой чат-бот? Почему так важно проходить диспансеризацию? О ситуации в медицине и здоровье нации говорили в ток-шоу «По существу».
Онкология – бич XXI века. Каждый год в мире выявляют не менее 14 миллионов новых случаев злокачественных образований.
Поставить точный диагноз, определить стадию болезни и выбрать наиболее эффективное лечение врачам помогает современное оборудование. На базе РНПЦ работает молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза.
«У нас температура 37,3 – скорая приезжает и оказывает помощь. Надо сохранить вот эту человекоцентричность нашей системы здравоохранения», – добавил Владимир Караник.
Этот показатель был порядка 40%. Сейчас он уже 20%.
В следующем году на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии планируют построить новый хирургический корпус.
Наша задача – выявить болезнь на максимально ранней стадии или на предопухолевой стадии, если так можно выразиться. В этой ситуации скрининг каких-то заболеваний является лучшим способом предотвратить злокачественную опухоль или вылечить ее на ранней стадии.
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