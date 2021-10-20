Лукашенко: «Надо выделять Боровляны и из Минского района, надо делать это городом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы в течение этого и первой половины будущего года, после уже референдума, чтобы мы приняли решение по Боровлянам целым. Надо выделять Боровляны и из Минского района, надо делать это городом, административно, со всеми вытекающими из этого последствиями. Это первостепенный вопрос, мы уже его обсуждали. Боровляны – огромный, редкий район. Это уже крупные города, поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение.

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