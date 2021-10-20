«Надо ещё дешевле». Лукашенко о том, сколько должен стоить квадратный метр жилья для медиков

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, речь идет об арендном жилье, кто-то захочет за свои деньги построить и так далее – это вы уже потом разберетесь. У кого нет денег – там нужна государственная поддержка. Если ты предложишь вариант еще дешевле, чем мы строили, бюджетный вариант. Чтобы он был им не в тягость, могли потянуть и захотели там свое жилье построить. Это значит, квадратный метр должен быть не дороже, чем в Минске, когда мы строим с малой рентабельностью. Ты помнишь, когда в правительстве работал, мы устанавливаем пятипроцентную, по-моему, рентабельность. Дом обходился, квадратный метр в 500-600 долларов. Надо еще дешевле, чтобы они смогли это.