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«Надо ещё дешевле». Лукашенко о том, сколько должен стоить квадратный метр жилья для медиков

20 октября 2021 17:13
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Новости Беларуси. Поддержал глава государства запрос по линии строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики присмотрели площади для жилья, в котором очень нуждаются.  

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«Надо ещё дешевле». Лукашенко о том, сколько должен стоить квадратный метр жилья для медиков-1

В нашем поселке в населенном пункте остро стоит вопрос по обеспечению жильем медицинских работников. Имеется неиспользуемый участок, который находится на территории скорой медицинской помощи. Просим у вас помощи, перепрофилировать этот участок для строительства жилья.  

«Надо ещё дешевле». Лукашенко о том, сколько должен стоить квадратный метр жилья для медиков-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я знаю, речь идет об арендном жилье, кто-то захочет за свои деньги построить и так далее – это вы уже потом разберетесь. У кого нет денег – там нужна государственная поддержка. Если ты предложишь вариант еще дешевле, чем мы строили, бюджетный вариант. Чтобы он был им не в тягость, могли потянуть и захотели там свое жилье построить. Это значит, квадратный метр должен быть не дороже, чем в Минске, когда мы строим с малой рентабельностью. Ты помнишь, когда в правительстве работал, мы устанавливаем пятипроцентную, по-моему, рентабельность. Дом обходился, квадратный метр в 500-600 долларов. Надо еще дешевле, чтобы они смогли это.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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