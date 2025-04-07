Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона 2025/26

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников сезона 2025/26, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Количество команд осталось неизменным. В чемпионате примут участие 23 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Произойдут изменения в системе пола и потолка зарплат в части повышения. Повысятся премиальные выплаты, не включаемые в потолок зарплат. В размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены. Система командных премий по стадиям плей-офф даст возможность дополнительно стимулировать игроков за более высокие спортивные результаты.