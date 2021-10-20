Лукашенко об онкопомощи в Беларуси: система выстроена, пераменаў ніякіх не трэба на данный момент?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность эффективно выстроенной системы оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил Президент, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из небольшого диспансера клиника выросла в крупнейший научно-практический центр. Сегодня здесь почти 40 отделений, где лечат и проводят диагностику. Плюс мощная научная база. Свое здоровье отечественным врачам доверяют не только белорусы, лечиться едут граждане зарубежных государств.
Как рассказали Президенту, наши онкологи работают на высоком уровне. Помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений среди самых качественных в мире. Александра Лукашенко интересовало, как обстоят дела в целом и как организована помощь в регионах. Доступна ли она для каждого белоруса?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Система выстроена.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Выстроена.
Александр Лукашенко:
Для меня это важно, потому что 20 лет назад или больше мы эту систему – ты еще совсем молодой тогда был – выстраивали. Меня интересует, мы это сделали или нет?
Сергей Поляков:
Мы это сделали. И мы можем быть образцом и показателем для многих стран в этой системе.
Александр Лукашенко:
То есть ничего не надо ломать, пераменаў ніякіх не трэба на данный момент в онкологической службе за исключением профессионализма?
Сергей Поляков:
Профессионализм, появление новой техники, оборудования, естественно. Скажем, модернизация каких-то помещений, операционных и так далее.
Александр Лукашенко:
По поводу оборудования и прочего, материальной обеспеченности им обижаться не на что, да?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Не на что.
Александр Лукашенко:
Понятно, что всегда что-то есть. Но я этому всегда уделял много внимания. Опять же лет 20 назад я говорил, что у нас врачи не хуже других. Гораздо лучше. Но, кроме топора и скальпеля, у них ничего не было. И тогда мы сделали крен на закупку новейшего оборудования. Мне приходилось даже самому проводить иногда тендер, сбивая цену, не доверяя там… Сегодня мы эту проблему решили.
Сергей Поляков:
Решили и решаем успешно.
Александр Лукашенко:
Естественно, появляются новые системы, новое оборудование. Полостные операции – сейчас эндоскопические и так далее. Хорошо, что вы центр поддерживаете. Я информирован. Хотя редко бываю здесь, но информирован, что центр поддерживается в нормальном состоянии.
Глава государства посетил несколько отделений. На сегодня в РНПЦ запланировано 66 операций. А вслед за визитом в РНПЦ Александр Лукашенко отправился в Минскую областную клиническую больницу. С июня 2020 года здесь начали лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Президенту доложили об особенностях работы в условиях пандемии и порядке оказания помощи больным с подтвержденной COVID-инфекцией. Для таких пациентов выделено 220 коек. Главу государства подробно проинформировали о количестве людей в стационаре, наличии необходимых лекарств, оборудования и кислорода. Александр Лукашенко также посетил красную зону больницы и ответил на вопросы врачей.
Напомним, что и в период прошлогоднего подъема заболеваемости Президент неоднократно посещал больницы, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19. Сейчас Беларусь находится на пике четвертой волны. Активно идет процесс вакцинации. Курс прививок завершили 25,5 % белорусов, еще 16 % получили первую дозу препарата.