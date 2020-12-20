О вакцинации против коронавируса и не только. О чём говорил Александр Лукашенко в больницах Минска и Могилёва?

Новости Беларуси. ВОЗ предупредила о вспышке COVID в Европе в 2021 году в случае несоблюдения мер в праздники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря Президент в белом халате, маске и в красной зоне. К такой картине мы, кажется, уже привыкли. Александр Лукашенко пообещал посетить клиники, где работают с COVID-19, во всех регионах, но столицу держит в тонусе больше других.

В подтверждение этому рабочую неделю глава государства начал не с запланированного совещания, а с обхода 4-й больницы Минска, где 70 % коек отдали именно ковидным пациентам. Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда» В процессе перемещения между реанимацией и палатами глава государства и у врачей, и у пациентов пытался выяснить: может быть, чего-то не хватает? СИЗов? Кислорода? Оборудования? В общем, что беспокоит? И в этом деле то, что в медицинской униформе Александра Лукашенко не все узнают, Президенту оказывается, даже на руку. Можно услышать больше, чем нужно, и сделать выводы. «Да не бойся!» Что Александр Лукашенко предложил одному из пациентов «четвёрки»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Плоховато? Дышать плохо или что?

– Дышать плохо. Слабость сильная. Сегодня на скорой привезли.

По традиции, после экскурсии Президент готов ответить на все вопросы, которые медики адресуют ему, но прежде…

В ответ те скромно улыбались (этого не скрывали даже маски) и спрашивали о том, что может облегчить им работу – вакцинация. Едва ли можно рассчитывать, что в ближайшие месяцы коронавирус исчезнет из нашей жизни совсем. Глава государства объяснил, что сегодня Беларусь ориентирована прежде всего на российскую вакцину «Спутник V», которая довольно неплохо себя показала. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина» На следующий день в Могилевской областной больнице, куда Президент приехал на машине, а не прилетел, разговор о вакцинации и не только продолжился.

Но, как выяснилось, COVID-19 здесь не проблема номер один. И медики, и чиновники к Президенту с порога обратились за помощью в строительстве кардиологического комплекса.

Что до COVID-19, то за первую волну научились справляться. В плане технического оснащения могилевскую областную хоть и не считают самой лучшей, но все здесь на уровне.

Очень все профессионально, очень быстро.

У представителя власти спросили, почему он недостаточно защищает себя в красной зоне. Медики переживают, что будет с экономикой глобально, обсудили и вакцину.