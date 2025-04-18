«Динамо» на домашнем льду уступили хоккеистам «Трактора» со счётом 2:3

Поединок прошел в белорусской столице. Напомним, «зубры» проиграли в двух гостевых встречах на старте четвертьфинальной серии, однако, вернувшись на родной лед, подопечные Дмитрия Квартальнова исправили ситуацию и разгромили своих оппонентов с результатом 8:0.

18 апреля наши парни намеревались успех повторить. Не получилось. Гости вышли вперед на четвертой минуте. Но на экваторе первого отрезка Виталий Пинчук реализовал большинство и восстановил паритет. А в начале второй трети Илья Усов обеспечил преимущество отечественной дружине. В дальнейшем команды действовали решительно, поочередно владея инициативой. Интрига сохранялась до последних секунд. В острой борьбе важную викторию вырвали «медведи». Они праздновали победу и повели в серии – 3:1.