«Динамо» на домашнем льду уступили хоккеистам «Трактора» со счётом 2:3

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от челябинского «Трактора» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от челябинского «Трактора» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок прошел в белорусской столице. Напомним, «зубры» проиграли в двух гостевых встречах на старте четвертьфинальной серии, однако, вернувшись на родной лед, подопечные Дмитрия Квартальнова исправили ситуацию и разгромили своих оппонентов с результатом 8:0.
18 апреля наши парни намеревались успех повторить. Не получилось. Гости вышли вперед на четвертой минуте. Но на экваторе первого отрезка Виталий Пинчук реализовал большинство и восстановил паритет. А в начале второй трети Илья Усов обеспечил преимущество отечественной дружине. В дальнейшем команды действовали решительно, поочередно владея инициативой. Интрига сохранялась до последних секунд. В острой борьбе важную викторию вырвали «медведи». Они праздновали победу и повели в серии – 3:1.
Итог противостояния – 2:3 в пользу «Трактора». Далее соперники вернутся в Челябинск, где 20 апреля проведут пятый поединок. Старт в 14:00 по белорусскому времени.