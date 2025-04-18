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Шпаковский: если в Беларуси ловят какого-то щенка, который прославляет нацизм, значит, мы не доработали

18 апреля 2025 19:11
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий праздник и поговорим о подвиге наших предков. В эфире депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

Шпаковский: если в Беларуси ловят какого-то щенка, который прославляет нацизм, значит, мы не доработали-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но самое главное, не устаю повторять эту мысль, потому что, на мой взгляд, она является доктринальной, и это квинтэссенция наших подходов к происходящим в мире сейчас процессам. Сегодня очередную встречу проводил с представителями трудового коллектива предприятия «Кристалл», спрашивают люди: что делать? Александр Григорьевич Лукашенко ответил на этот вопрос. Что мы делаем в этой ситуации? Мы внимательно наблюдаем и усиливаем свое. Вот в этой ситуации нас Германия должна волновать в меньшей степени. Да, мы сохраняем фокусе внимания происходящее в этой стране и будем реагировать через разные инструменты. Но самое главное – это внутреннее пространство. Извините, когда у нас в Ивацевичах ГУБОПиК достает какого-то щенка, который, задействуя граждан России, Казахстана и так далее, создал и администрировал Telegram-канал, прославляющий нацистских преступников. Тех, кто жег, убивал его предков, в том числе этого дурачка. Значит, мы где-то не доработали. Значит, мы что-то упустили. Значит, книжку ему не дали когда-то правильную. Вот что важно.

# Государственная политика # Александр Шпаковский # Григорий Азаренок

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