Шпаковский: если в Беларуси ловят какого-то щенка, который прославляет нацизм, значит, мы не доработали

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Но самое главное, не устаю повторять эту мысль, потому что, на мой взгляд, она является доктринальной, и это квинтэссенция наших подходов к происходящим в мире сейчас процессам. Сегодня очередную встречу проводил с представителями трудового коллектива предприятия «Кристалл», спрашивают люди: что делать? Александр Григорьевич Лукашенко ответил на этот вопрос. Что мы делаем в этой ситуации? Мы внимательно наблюдаем и усиливаем свое. Вот в этой ситуации нас Германия должна волновать в меньшей степени. Да, мы сохраняем фокусе внимания происходящее в этой стране и будем реагировать через разные инструменты. Но самое главное – это внутреннее пространство. Извините, когда у нас в Ивацевичах ГУБОПиК достает какого-то щенка, который, задействуя граждан России, Казахстана и так далее, создал и администрировал Telegram-канал, прославляющий нацистских преступников. Тех, кто жег, убивал его предков, в том числе этого дурачка. Значит, мы где-то не доработали. Значит, мы что-то упустили. Значит, книжку ему не дали когда-то правильную. Вот что важно.