«Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем». Александр Лукашенко посетил 4-ю клиническую больницу Минска

Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19 хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями. Об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз сегодня, 14 декабря, обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска.

Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.

Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме.

COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нас. Александр Лукашенко каждый раз подчеркивает: мы будем бороться за всех и каждого. И пандемию победим красиво. За ситуацией в стране он следит постоянно. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика. COVID-19 в числе первых проблем, которые искренне заботят нашего Президента. Поэтому глава государства без лишних сомнений лично посещает красные зоны. И даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает: к примеру, сегодня одна из пациенток смогла подняться с кровати благодаря помощи Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Попейте воды.

– Спасибо! – Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите. Потом мне позвоните.

– Спасибо, а кому звонить?

– Найдете, если захотите. Я обязательно отвечу. Только не переживайте.

Она разговаривала со мной и не поняла, с кем. Выздоравливайте! Я буду в больницу приходить чаще, чтобы вы здоровыми были. Успехов вам! Держитесь!

Шла речь сегодня и о возможности наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Президент пообщался с медиками – работниками больницы. Глава государства отметил, что если наработки наших ученых окажутся серьезными, то страна будет заниматься производством своей вакцины. Кроме того, рассматривается и возможность производства российской вакцины и ее закупки для вакцинации групп риска.