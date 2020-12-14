Главврач «четвёрки»: мы сегодня на 70% перепрофилированы

Новости Беларуси. Этой осенью исполнилось 60 лет со дня основания «четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только ведущему лечебно-диагностическому учреждению не до праздников. В октябре больницу перепрофилировали под COVID. Тем не менее клиника продолжает оказывать все услуги по своему профилю, но в меньшем объеме.