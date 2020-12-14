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Главврач «четвёрки»: мы сегодня на 70% перепрофилированы

14 декабря 2020 17:49
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Новости Беларуси. Этой осенью исполнилось 60 лет со дня основания «четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только ведущему лечебно-диагностическому учреждению не до праздников. В октябре больницу перепрофилировали под COVID. Тем не менее клиника продолжает оказывать все услуги по своему профилю, но в меньшем объеме.

Главврач «четвёрки»: мы сегодня на 70% перепрофилированы-1

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко:
Мы сегодня на 70 % перепрофилированы. Оказываем в круглосуточном режиме пациентам помощь с COVID-инфекцией. Причем мы оказываем помощь еще пациентам с острой хирургической патологией – всему Минску, пациентам с острым коронарным синдромом – всему Минску, а также пациентам нефрологического профиля.

Главврач «четвёрки»: мы сегодня на 70% перепрофилированы-4

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# Коронавирус # общество # Вацлав Янушко # Фотофакт

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