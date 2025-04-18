Литва намерена увеличить численность армии и сформировать новые воинские части

В Минобороны Литвы предложили поправки к закону о структуре Вооруженных сил, которые предусматривают увеличение численности литовской армии, а также создание новых воинских частей. Так, личный состав системы национальной обороны увеличат до 20 тысяч человек, а военнослужащих добровольной службы – до 6,8 тысячи. Также планируется ежегодно наращивать число резервистов, призываемых на учения и подготовку. Планируется, что все изменения в оборонной структуре Литвы будут финансироваться из бюджета Минобороны, а также за счет дополнительных средств и взносов граждан.