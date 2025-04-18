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Литва намерена увеличить численность армии и сформировать новые воинские части

18 апреля 2025 19:42
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Прибалтика продолжает наращивать военную силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва намерена увеличить численность армии и сформировать новые воинские части-2

В Минобороны Литвы предложили поправки к закону о структуре Вооруженных сил, которые предусматривают увеличение численности литовской армии, а также создание новых воинских частей. Так, личный состав системы национальной обороны увеличат до 20 тысяч человек, а военнослужащих добровольной службы – до 6,8 тысячи. Также планируется ежегодно наращивать число резервистов, призываемых на учения и подготовку. Планируется, что все изменения в оборонной структуре Литвы будут финансироваться из бюджета Минобороны, а также за счет дополнительных средств и взносов граждан.

# Международная политика

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