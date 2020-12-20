Красная зона Каменецкой ЦРБ. Врачи показали, как лечат пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. Совещание по вакцинации Александр Лукашенко пообещал провести уже на будущей неделе. Можно быть уверенным, что оно состоится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот какая клиника станет следующей к посещению, предположить сложно, но мы попытались.

Алена Сырова, корреспондент:

Учитывая, что Александр Лукашенко выбирает далеко не образцово-показательные больницы, предпочитает приезжать туда практически без предупреждения и не был еще в трех регионах, изначально мы рассматривали Гродненскую, Гомельскую и Брестскую области. В последнюю, к слову, вторая волна коронавируса пришла позже, чем в другие регионы, и оказалось довольно сильной. Потому остановимся на Брестской области. О вакцинации против коронавируса и не только. О чём говорил Александр Лукашенко в больницах Минска и Могилёва? Логично предположить, что в центральных больницах и оснащение, и ситуация будут довольно неплохими. Потому интересно посмотреть, что происходит в районных больницах. Как вариант, город Каменец. Туда наша съемочная группа и отправилась.

Местная центральная районная больница обслуживает почти 34 тысячи человек. Это как жители города, так и сельчане из района. Во вторую волну борьбы медики вступили с начала ноября. Под COVID перешли три отделения – хирургическое, терапевтическое и реанимационное. В стационар поступают пациенты с тяжелыми пневмониями, которым нужна кислородная терапия. С легкой и средней формами проходят амбулаторное лечение.

Иван Карасинский, главный врач Каменецкой ЦРБ:

По сравнению с первой волной во вторую волну мы наблюдаем более тяжелые пневмонии, которые поступают к нам в стационар, которые в большей степени нуждаются в интенсивном лечении в условиях реанимационного отделения. Но вместе с тем оборудование для искусственной вентиляции легких задействовано на 82-83 %, не более. Аппаратов для искусственной вентиляции у нас семь. Кроме этого имеются шесть наркозно-дыхательных аппаратов, которые могут быть использованы для оказания данного вида помощи пациентам с пневмониями. За последний год нами был закуплен дополнительный аппарат для искусственной вентиляции легких.

То, что это не просто бравый отчет главврача, съемочная группа СТВ убедилась своими глазами: коллегам разрешили войти в красную зону – никаких секретов и препятствий, все как есть.

Юрий Михновец, заведующий хирургическим отделением Каменецкой ЦРБ:

Смотрите, маски, печатки, очки, костюм – все есть. Так мы работаем. Учитывая, что райцентр небольшой, все здесь друг друга знают в лицо, пациенты врачей узнают по глазам и голосу, даже подсказки на СИЗах не нужны. Медики говорят, намного важнее не общее число зараженных COVID-19, а количество сложных пневмоний. Их во вторую волну больше, а значит, и нагрузка усилилась.

Юрий Михновец:

У них сатурация становится в пределах нормы, и мы их отключаем от кислорода. Но все равно от них не убираем, чтобы в случае ухудшения пациенту быстренько дать кислород и восстановить до прежнего уровня его соматическое здоровье.

Несмотря на коронавирус, здесь, как и в других клиниках страны, плановую помощь никто не останавливает. Свое собственное небольшое инфекционное отделение на 15 коек превратили в межрайонный центр. Здесь принимают пациентов с другими инфекциями (их ведь никто не отменял) сразу из нескольких районов области и Бреста.

Юрий Михновец:

Работаем. Пока справляемся. Хватает и пациентов, и всего остального. Не могу сказать, что мы не знаем, чем лечить. Пока все есть. И тест проходил – у меня нет COVID. Может быть, за счет того, что средства защиты. А может уже с учетом того, что работаешь, сформировался какой-то иммунитет.