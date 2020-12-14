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Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»

14 декабря 2020 19:00
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Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19, хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями, об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»-1

14 декабря Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Всего в клинике порядка 900 коек, и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме.

Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»-4

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Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»-7

Коронавирус в числе первых проблем, которые искренне заботят Президента. Поэтому глава государства лично посещает красные зоны и даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает, интересуется у заболевших состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.

Подробности в видеоматериале Илоны Волынец.

Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»-10

Илона Волынец, корреспондент:
Вместо запланированной встречи во Дворце Независимости – красная зона. То, что глава государства начнет рабочую неделю с посещения 4-й больницы Минска, не знали ни журналисты, ни врачи.

Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»-13

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

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