Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»

Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19, хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями, об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 декабря Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Всего в клинике порядка 900 коек, и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме.

Коронавирус в числе первых проблем, которые искренне заботят Президента. Поэтому глава государства лично посещает красные зоны и даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает, интересуется у заболевших состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи. Подробности в видеоматериале Илоны Волынец.