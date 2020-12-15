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Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине

15 декабря 2020 17:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с врачами в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, чего я приехал? Я всегда отвечаю на вопрос, чего приехал. Прежде всего хочу вас поблагодарить – вот это главное. Я искренне в этой аудитории говорю о том, что я вас благодарю. Даже в этих грязных «Белых халатах» – так называется у них медицинское сообщество? – я знаю, что в основном постятся там твои минчане. А вот ребята (я их всегда «ребята» называю – и девчонок, и мужиков), вы просто молодцы. На местах вы тихо, спокойно делаете свое дело.

Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине-4

И когда у нас там в некоторых больницах начали умные шататься в Минске, я сказал: «Не проблема», – даже в Минздраве забеспокоились. «А чего вы беспокоитесь? Мы завтра из Могилева, из Гомеля, из Бреста привезем врачей, дадим им жилье, и в Минске будут с удовольствием работать. А эти пусть едут в Польшу».

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Может, и здесь есть такие. Наверняка. Но вы должны знать мою позицию: врачу некогда шататься по улицам, особенно сейчас. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти? Я к вам приехал, предъявляйте претензии. Вы мои избиратели, предъявляйте претензии.

Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине-7

И второе: я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда.

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Мне жалко, что будет после этого. Вот это все, извините, будет похерено, и будет как в Украине. Если кубышку раскрыл и там что-то есть, лечить будут. Потому что ни лекарств, ни черта нет. И врачи сейчас начали увольняться. Ты посмотри, может, нам пригласить? Украинцы прежде всего к нам едут, не надо их выталкивать. Если нужно. Ну, кто-то в Польшу хочет? Давай отпустим в Польшу, пусть едут, а мы возьмем украинцев.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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