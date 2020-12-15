Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с врачами в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, чего я приехал? Я всегда отвечаю на вопрос, чего приехал. Прежде всего хочу вас поблагодарить – вот это главное. Я искренне в этой аудитории говорю о том, что я вас благодарю. Даже в этих грязных «Белых халатах» – так называется у них медицинское сообщество? – я знаю, что в основном постятся там твои минчане. А вот ребята (я их всегда «ребята» называю – и девчонок, и мужиков), вы просто молодцы. На местах вы тихо, спокойно делаете свое дело.

И когда у нас там в некоторых больницах начали умные шататься в Минске, я сказал: «Не проблема», – даже в Минздраве забеспокоились. «А чего вы беспокоитесь? Мы завтра из Могилева, из Гомеля, из Бреста привезем врачей, дадим им жилье, и в Минске будут с удовольствием работать. А эти пусть едут в Польшу». Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве Может, и здесь есть такие. Наверняка. Но вы должны знать мою позицию: врачу некогда шататься по улицам, особенно сейчас. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти? Я к вам приехал, предъявляйте претензии. Вы мои избиратели, предъявляйте претензии.