Президент Беларуси на встрече с медиками: «Мы с тобой, ещё когда я сопливым Президентом был, в больнице работали в этой»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас задача – подтянуть областные клиники до уровня столичных РНПЦ. Плюсы Александр Лукашенко перечисляет в компании региональных врачей.

Уважаемый Александр Григорьевич, я уже больше 30 лет работаю хирургом в этой больнице, и на моих глазах произошли колоссальные изменения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так это мы с тобой, еще когда я сопливым Президентом был, в больнице работали в этой.

– Я вам напомню, что в 1994 году в этом зале вы встречались с коллективом как кандидат в Президенты Республики Беларусь. Я помню эту теплую дружескую встречу.

– В этом зале я встречался, да. Я вспомнил, Зверев у вас такой работал. Мы были депутатами одного парламента, и благодаря ему я приехал в эту больницу, он меня привез тогда.

– И тогда вы определили пути развития нашей республики. Слава богу, что уже в течение 25 лет мы идем уверенно предложенным путем. Спасибо вам за то, что вы свои обязательства предвыборные полностью выполнили и выполняете. Огромное спасибо за это. Скажу, что в настоящее время идет обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения нашего города, и в частности Могилевской областной больницы. Я хотел к вам обратиться от народа с просьбой об оснащении этого корпуса, а вы уже предвосхитили.

– Как чувствовал.

– Уже с губернатором решили, с министром решили все эти вопросы.

– Это он, это губернатор. Я молчал. Я знаю, что деньги начнет просить – я молчу.

– И понимаете, что наша область была единственной, где не было одного такого центра, где бы была вместе и кардиохирургическая помощь, и кардиотерапевтическая, и амбулаторная. Если этот центр появится, будет очень здорово.