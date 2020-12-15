Президент Беларуси на встрече с медиками: «Мы с тобой, ещё когда я сопливым Президентом был, в больнице работали в этой»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас задача – подтянуть областные клиники до уровня столичных РНПЦ. Плюсы Александр Лукашенко перечисляет в компании региональных врачей.
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Уважаемый Александр Григорьевич, я уже больше 30 лет работаю хирургом в этой больнице, и на моих глазах произошли колоссальные изменения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так это мы с тобой, еще когда я сопливым Президентом был, в больнице работали в этой.
– Я вам напомню, что в 1994 году в этом зале вы встречались с коллективом как кандидат в Президенты Республики Беларусь. Я помню эту теплую дружескую встречу.
– В этом зале я встречался, да. Я вспомнил, Зверев у вас такой работал. Мы были депутатами одного парламента, и благодаря ему я приехал в эту больницу, он меня привез тогда.
– И тогда вы определили пути развития нашей республики. Слава богу, что уже в течение 25 лет мы идем уверенно предложенным путем. Спасибо вам за то, что вы свои обязательства предвыборные полностью выполнили и выполняете. Огромное спасибо за это. Скажу, что в настоящее время идет обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения нашего города, и в частности Могилевской областной больницы. Я хотел к вам обратиться от народа с просьбой об оснащении этого корпуса, а вы уже предвосхитили.
– Как чувствовал.
– Уже с губернатором решили, с министром решили все эти вопросы.
– Это он, это губернатор. Я молчал. Я знаю, что деньги начнет просить – я молчу.
– И понимаете, что наша область была единственной, где не было одного такого центра, где бы была вместе и кардиохирургическая помощь, и кардиотерапевтическая, и амбулаторная. Если этот центр появится, будет очень здорово.
– Я вам скажу откровенно: такие стройки всегда осуществляются с согласия Президента. И когда мне Леонид Константинович об этом сказал – конечно, есть у меня настороженность, уж слишком он... с социальной сферой перегиб у него. Знаете, социальная сфера должна соответствовать экономике области. А потом думаю: ну, не потому что родина, все-таки как-то могилевчане были обижены в какой-то степени. Постараемся. Слушайте, ну не будете там с голыми руками ходить, с топором и со скальпелем с одним. Подумаем все, что необходимо. Тем более оно же «кардио», поэтому понятно, что будем поддерживать. Хорошо, что вы в этом направлении двигаетесь. Не просто охватить пытаетесь всю область, а вот точечно, там, где надо.
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