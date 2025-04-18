Шпаковский: в нашей стране всё нормально, не без проблем, но всё решаемо

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков, заместитель министра Николая Николаевича Карпенков вместе с детишками вновь отправились на акцию «Дай лесу новое жыццё», высадили деревья, дубы, хвои, березы и так далее. Все-таки хорошо у нас в стране.

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков, заместитель министра Николай Николаевич Карпенков вместе с детишками вновь отправились на акцию «Дай лесу новое жыццё», высадили деревья, дубы, хвои, березы и так далее. Все-таки хорошо у нас в стране.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В начале XX века в Петербурге существовало издательство белорусское «Загляне сонца і ў наша аконца». Сонца ў наша аконца загляне абавязкова, таму што кожны раз зіма змяняецца вясной. Вторая половина апреля – время березового сока. Май – это праздник труда, праздник Победы. Это лучшее время в нашей стране. В нашей стране все нормально. Не без проблем, конечно, но проблемы эти решаемы. Огромные есть внутренние ресурсы. Помимо каких-то объективных внешних неблагоприятных факторов, есть еще внутренние ресурсы, которыми мы можем задействовать. Это и в части, касающиеся повышения правосознания и исполнительской дисциплины. Поверьте, это сразу плюс 2% ВВП будет, если внимательно подойти, например, к реализации последних Директив главы государства – № 11, № 12.

Григорий Азаренок:

Трудовая дисциплина и идеология.

Александр Шпаковский:

Да, это взаимосвязанные вещи между собой. Правосознание и эффективность труда отдельно взятого человека на его рабочем месте.