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«На честных выборах Санду бы проиграла» – Шпаковский разобрал политическую ситуацию в Молдове

18 апреля 2025 19:01
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий праздник и поговорим о подвиге наших предков. В эфире депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

«На честных выборах Санду бы проиграла» – Шпаковский разобрал политическую ситуацию в Молдове-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Значит, чего следует ждать в Молдове? Во-первых, начались гонения на церковь. Естественно, в противовес Русской православной церкви (большинство молдаван являются прихожанами именно РПЦ). Будут пытаться накачивать Румынскую православную церковь. Обязательно стоит ждать попыток создания неких автономных молдавских, бессарабских церквей, то есть это тоже нужно понимать. Их задача – развалить церковь на сегодняшний день, поскольку церковь связывает молдаван с нашей общей цивилизацией. Поэтому будут предприниматься вот эти шаги по линии специальных служб, по линии органов власти, использовании административного ресурса для давления на церковь.

«На честных выборах Санду бы проиграла» – Шпаковский разобрал политическую ситуацию в Молдове-4

Что здесь еще следует отметить? Впереди в Молдавии досрочные парламентские выборы. Это очень важно. Значит, действующая молдавская власть непопулярна внутри страны. Да, с административным ресурсом там плюс-минус порядка 30 % по социологическим опросам они набирают. Так это со всеми натяжками. Мы помним ситуацию прошедших недавно в Молдове президентских выборов. Майя Санду не смогла внутри страны победить. Это на самом деле нонсенс, когда действующий президент проигрывает выборы, потому что все-таки у него рычаги власти и есть возможности для организации избирательной кампании внутри страны. При всех нюансах, при том, что жестко закрутили гайки, зачистили информационное поле, запретили все сколь-нибудь несвязанные с западными ресурсными центрами информационные ресурсы – телеканалы, издания – не допустили в политический процесс таких игроков, как Илан Шор – уголовными делами затравили и так далее. Тем не менее Майя Санду проиграла внутри страны выборы Александру Стояногло, который, в общем-то, в политике был новичком. Это был его политический дебют. Но за счет шахер-махеров с голосованием зарубежной диаспоры вдруг 300 тысяч голосов из стран Запада в пользу Майи Санду якобы были поданы за несколько часов, подсчитанные там этими молдавскими дипломатами, которых можно сосчитать на пальцах одной руки в общей сумме. И получилось так, что снова она президент. Протестный потенциал в стране существует, но особо протестовать некому. Население стареющее, людей нет. Самая бедная страна Европы. Хотя я очень люблю Молдову. На честных выборах бы Санду проиграла.

# Международная политика # Александр Шпаковский # Григорий Азаренок

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