Что здесь еще следует отметить? Впереди в Молдавии досрочные парламентские выборы. Это очень важно. Значит, действующая молдавская власть непопулярна внутри страны. Да, с административным ресурсом там плюс-минус порядка 30 % по социологическим опросам они набирают. Так это со всеми натяжками. Мы помним ситуацию прошедших недавно в Молдове президентских выборов. Майя Санду не смогла внутри страны победить. Это на самом деле нонсенс, когда действующий президент проигрывает выборы, потому что все-таки у него рычаги власти и есть возможности для организации избирательной кампании внутри страны. При всех нюансах, при том, что жестко закрутили гайки, зачистили информационное поле, запретили все сколь-нибудь несвязанные с западными ресурсными центрами информационные ресурсы – телеканалы, издания – не допустили в политический процесс таких игроков, как Илан Шор – уголовными делами затравили и так далее. Тем не менее Майя Санду проиграла внутри страны выборы Александру Стояногло, который, в общем-то, в политике был новичком. Это был его политический дебют. Но за счет шахер-махеров с голосованием зарубежной диаспоры вдруг 300 тысяч голосов из стран Запада в пользу Майи Санду якобы были поданы за несколько часов, подсчитанные там этими молдавскими дипломатами, которых можно сосчитать на пальцах одной руки в общей сумме. И получилось так, что снова она президент. Протестный потенциал в стране существует, но особо протестовать некому. Население стареющее, людей нет. Самая бедная страна Европы. Хотя я очень люблю Молдову. На честных выборах бы Санду проиграла.