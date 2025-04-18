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В Италии объявлен красный уровень угрозы из-за сильнейших за последние годы наводнений

18 апреля 2025 19:41
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Север Италии переживает сильнейшее наводнение за последние годы. Накануне на регион обрушились мощные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром и резким понижением температуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии объявлен красный уровень угрозы из-за сильнейших за последние годы наводнений-2

Обильные осадки привели к оползням, паводкам, обрушениям мостов и массовым эвакуациям. Сообщается о трех погибших. Затоплены дороги, сельхозугодия, а более 6 тысяч человек остались без электричества. Власти Италии объявили красный уровень угрозы. Сотни спасателей продолжают работать в режиме полной мобилизации. Ожидается, что дожди и грозы продолжатся и 19 апреля: сохраняется риск новых подтоплений. По предварительным данным, ущерб от природной катастрофы составит десятки миллионов евро.

# Наводнение

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