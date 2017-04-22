Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Более трёх миллионов человек приняли 22 апреля участие во Всебелорусском субботнике. Марафон по наведению порядка объединил трудовые коллективы, чиновников и молодежь.

За день по предварительным подсчетам белорусы заработали свыше 7 миллионов рублей.

Средства направят на реконструкцию историко-культурных объектов, подготовку спортивных лагерей к лету и на другие цели. К масштабной уборке по традиции присоединился и глава государства.

Александр Лукашенко трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске.