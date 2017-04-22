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Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

22 апреля 2017 13:40
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Новости Беларуси. Более трёх миллионов человек приняли 22 апреля участие во Всебелорусском субботнике. Марафон по наведению порядка объединил трудовые коллективы, чиновников и молодежь.

За день по предварительным подсчетам белорусы заработали свыше 7 миллионов рублей.

Средства направят на реконструкцию историко-культурных объектов, подготовку спортивных лагерей к лету и на другие цели. К масштабной уборке по традиции присоединился и глава государства.

Александр Лукашенко трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске.

Бригада Президента выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.

Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких излишеств. А то у нас каждому начальнику по кабинету, а то и по два с приемной и пятью секретарями. Здесь должны рекорды устанавливать.

Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике -3


Вместе с Президентом работали спортсмены и тренеры. В строящемся здании создаются все условия для хорошей подготовки - предусмотрены залы для тренировок, разминки и аэробики, бассейн, медицинские и массажные кабинеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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