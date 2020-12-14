Александр Лукашенко о коронавирусе: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина»

Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19 хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями. Об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз сегодня, 14 декабря, обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы.

В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме. COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нашей страны. Коронавирус в числе первых проблем, которые искренне заботят Президента. Поэтому глава государства без лишних сомнений лично посещает красные зоны. И даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает, интересуется у заболевших состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.

К слову, одна из пациенток не узнала Президента и приняла его за врача. А в некоторых палатах Александр Лукашенко даже советовал COVID-заболевшим, как легче переносить инфекцию. Ведь многие знают, что Президент не так давно и сам переболел коронавирусом. «Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем». Александр Лукашенко посещает 4-ю клиническую больницу Минска

Шла речь сегодня и о возможности наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Президент пообщался с медиками – работниками больницы. Глава государства отметил, что если наработки наших ученых окажутся серьезными, то страна будет заниматься производством своей вакцины. Кроме того, рассматривается и возможность производства российской вакцины и ее закупки для вакцинации групп риска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо купить будет вакцину для того, чтобы группу риска срочно провакцинировать. Это прежде всего врачи и медсестры – люди, которые работают с заболевшими. Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее (конечно, сможем продать – не вопрос), но надо для себя и своих людей произвести. Почему я не исключаю вариант производства собственной вакцины? Наверное, как и вы (нового не откроешь здесь ничего), я убежден в том, что эта зараза с нами останется навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра. Если мы научимся производить сами, опыт получим, значит, у нас будут хорошие специалисты, хорошие будут ученые, хорошие люди, хорошие медики, и здравоохранение будет таким образом развиваться. Потому что биотехнологии – это большая перспектива.