Александр Лукашенко: я думал, 500 миллионов от Евразийского банка в экономику вложу, а тут вторая волна началась

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже самые мощные экономики не выдерживают этого. COVID начался, и где эти деньги взять? Никто не даст просто так денег. Как это было с доплатами наших врачей – вы что, думаете, у нас деньги были лишние? Банк Евразийский, мы заимствовали у них 500 миллионов. Думаю: «Ну, надо экономику подтянуть». Я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100 % сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась. Так если бы только доплаты. А лекарства? А цены какие?

Я вам искренне говорю: будет работать экономика, будет толк. Мы в этом году не доберем до 100 % ВВП прошлого года совсем немного, 05-0,8 % где-то. Меньше процента не доберем. Ни одна страна, кроме Китая. Китайцы, они больше 100 % выдадут, они молодцы этом плане. Вот мы, может быть, будем на втором месте. Но это не значит, что у нас много денег.

Ваше дело – лечить людей. Все остальное мы вам обеспечим, как это ни было бы трудно. Хоть малейшая копейка будет, мы это направим в здравоохранение. Не потому, что я сегодня перед вами, а потому что дороже жизни у человека ничего нет.