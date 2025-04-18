Предприятия «Минскхлебпрома» испекут к Пасхе около 140 тонн праздничной продукции

В чем секрет рецепта пасхальных куличей и сколько времени требуется на приготовление? Узнала наш корреспондент Яна Лысякова.

Представители православной и католической конфессий в ожидании Светлой Пасхи. А тем временем к главному христианском празднику хлебозаводы готовят выпечку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это около 140 тонн продукции. Пышная сдоба уже поступает на прилавки магазинов. Также организуют и выездную торговлю.

Инженер-технолог Ксения Рудак уже второй год подряд отвечает за процесс изготовления куличей – следит за грамотной закладкой сырья и контролирует соблюдение технологии. В предпраздничную неделю работы особенно много. Поэтому смена начинается с 6 утра.

Ксения Рудак, инженер-технолог кондитерского участка хлебозавода:

Работаем тяжело, иногда задерживаемся. Работы много, заявки большие. Перебирать нашу продукцию не приходится, поскольку все наши булки выпускаются в прекрасном варианте. Все-таки сделаны булки с душой, руками золотых мастеров.

Процесс производства куличей занимает 4 часа. Начинается все с подготовки ингредиентов. Затем приступают к замешиванию теста. После чего оно ставится на брожение. А через 2 часа куличи попадают в печь. Перед пасхой каждый день на хлебозаводе выпекают около 10 тонн праздничной продукции.