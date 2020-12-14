«Да не бойся!» Что Александр Лукашенко предложил одному из пациентов «четвёрки»?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с утра направился с визитом в 4-ю больницу Минска, неожиданно изменив свои рабочие планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с утра направился с визитом в 4-ю больницу Минска, неожиданно изменив свои рабочие планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– А семья?
– Отболела уже. Без последствий.
– Так ты за жену переживаешь, что домой стремишься?
– Ну…
– Да не переживай ты! Давай адрес, мы возьмем на контроль.
– Не надо, спасибо.
– Да не бойся! Я тебе обещаю, что будем просто контролировать. Как ты скажешь, я же не настаиваю.