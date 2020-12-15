Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве

Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины от коронавируса может обойтись в 5 миллионов рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 декабря в Могилеве, общаясь с коллективом областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства продолжает держать на контроле процесс оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Сегодня пациенты получили и мастер-класс антиковидной гимнастики от первого лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда свой опыт передаю, мне уже неудобно говорить – я тоже на животе не могу лежать вообще. А вы становитесь вот так вот, чтобы легкие в висячем состоянии были, это еще легче, и дышите.

– Я заметила, когда встаешь, то как бы чувствуешь легче.

– Это я взял с детства, когда у нас работали крестьяне – тяжелый же труд был – я смотрю, вот кто-то подойдет, вот так встанет и отдыхает. Почему? Потому что легко дышать. Добрые слова – лечат не хуже таблеток. Воспоминания о доме – греют.

– Простите, что перебью. Мне даже психолога вызывали. Тут все...

– Это вот, ну… Я вижу по глазам.

– Три раза приходила ко мне, стояла надо мной тут, успокаивала. Так что все хорошо.

– Самый главный психолог и человек, которому вы абсолютно доверяете – вот если есть такой человек, он вас за полчаса вылечит.

– Немножко понимаю в этом деле, я педагог. Очень все профессионально, очень быстро.