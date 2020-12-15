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Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве

15 декабря 2020 16:39
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Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины от коронавируса может обойтись в 5 миллионов рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 декабря в Могилеве, общаясь с коллективом областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства продолжает держать на контроле процесс оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Сегодня пациенты получили и мастер-класс антиковидной гимнастики от первого лица.

Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я всегда свой опыт передаю, мне уже неудобно говорить – я тоже на животе не могу лежать вообще. А вы становитесь вот так вот, чтобы легкие в висячем состоянии были, это еще легче, и дышите.

Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-4

Я заметила, когда встаешь, то как бы чувствуешь легче.
Это я взял с детства, когда у нас работали крестьяне – тяжелый же труд был – я смотрю, вот кто-то подойдет, вот так встанет и отдыхает. Почему? Потому что легко дышать.

Добрые слова – лечат не хуже таблеток. Воспоминания о доме – греют.

Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-7

Александр Лукашенко:
Ну, если я уже к тебе пришел в гости, значит, выздоровеешь обязательно.

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Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-10

– Простите, что перебью. Мне даже психолога вызывали. Тут все...
– Это вот, ну… Я вижу по глазам.
– Три раза приходила ко мне, стояла надо мной тут, успокаивала. Так что все хорошо.
– Самый главный психолог и человек, которому вы абсолютно доверяете – вот если есть такой человек, он вас за полчаса вылечит.

Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-13

– Немножко понимаю в этом деле, я педагог. Очень все профессионально, очень быстро.

Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве-16

– То есть вы не хотите мне что-то плохое сказать? Хоть что-нибудь скажите.
– Я хочу сказать всем: и руководителям, и персоналу…
– Ну я должен их за что-то покритиковать.
– Такая благодарность. Они там пашут.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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