Александр Лукашенко провёл мастер-класс по антиковидной гимнастике для пациентов в Могилёве
Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины от коронавируса может обойтись в 5 миллионов рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 декабря в Могилеве, общаясь с коллективом областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства продолжает держать на контроле процесс оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Сегодня пациенты получили и мастер-класс антиковидной гимнастики от первого лица.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я всегда свой опыт передаю, мне уже неудобно говорить – я тоже на животе не могу лежать вообще. А вы становитесь вот так вот, чтобы легкие в висячем состоянии были, это еще легче, и дышите.
– Я заметила, когда встаешь, то как бы чувствуешь легче.
– Это я взял с детства, когда у нас работали крестьяне – тяжелый же труд был – я смотрю, вот кто-то подойдет, вот так встанет и отдыхает. Почему? Потому что легко дышать.
Добрые слова – лечат не хуже таблеток. Воспоминания о доме – греют.
– Простите, что перебью. Мне даже психолога вызывали. Тут все...
– Это вот, ну… Я вижу по глазам.
– Три раза приходила ко мне, стояла надо мной тут, успокаивала. Так что все хорошо.
– Самый главный психолог и человек, которому вы абсолютно доверяете – вот если есть такой человек, он вас за полчаса вылечит.
– Немножко понимаю в этом деле, я педагог. Очень все профессионально, очень быстро.
– То есть вы не хотите мне что-то плохое сказать? Хоть что-нибудь скажите.
– Я хочу сказать всем: и руководителям, и персоналу…
– Ну я должен их за что-то покритиковать.
– Такая благодарность. Они там пашут.