Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 декабря посетил 4-ю городскую клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.
Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов.
Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме. COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нашей страны.
К слову, одна из пациенток не узнала Президента и приняла его за врача. А в некоторых палатах Александр Лукашенко даже советовал COVID-заболевшим, как легче переносить инфекцию. Ведь многие знают, что Президент не так давно и сам переболел коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Медсестры хорошо работают?
– Очень, очень! Просто не успеешь что-то попросить – бегом бежит, настолько хорошее отношение. Спасибо вам огромное!
– Ну все, ложись, отдыхай.
– Спасибо большое, Александр Григорьевич!
– Не болей больше.
– И вам здоровья и вашим детям.
– Держитесь. Вот, переболеете – и начинайте потом спортом заниматься, дышать, ходить.
– Как вы себя чувствуете?
– Ну, ничего. Я уже вашей болезнью переболел.
Александр Лукашенко:
Добрый день, девчата! Она тоже на животе. Всем рекомендую. Если противно лежать на животе, тогда стойте вот так.
– Хорошо.
– Ну, ей лучше. Я бы не мог на животе лежать, я б стоял вот так, сгорбившись. Лечитесь девчата, не буду отвлекать.