Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 декабря посетил 4-ю городскую клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов.

Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме. COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нашей страны.

К слову, одна из пациенток не узнала Президента и приняла его за врача. А в некоторых палатах Александр Лукашенко даже советовал COVID-заболевшим, как легче переносить инфекцию. Ведь многие знают, что Президент не так давно и сам переболел коронавирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Медсестры хорошо работают?

– Очень, очень! Просто не успеешь что-то попросить – бегом бежит, настолько хорошее отношение. Спасибо вам огромное! – Ну все, ложись, отдыхай.

– Спасибо большое, Александр Григорьевич!

– Не болей больше.

– И вам здоровья и вашим детям.

– Держитесь. Вот, переболеете – и начинайте потом спортом заниматься, дышать, ходить.

– Как вы себя чувствуете?

– Ну, ничего. Я уже вашей болезнью переболел.

Александр Лукашенко:

Добрый день, девчата! Она тоже на животе. Всем рекомендую. Если противно лежать на животе, тогда стойте вот так. – Хорошо.