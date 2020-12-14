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Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы

14 декабря 2020 14:03
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 декабря посетил 4-ю городскую клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.  

Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов.  

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-1

Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме. COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нашей страны.   

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-4

К слову, одна из пациенток не узнала Президента и приняла его за врача. А в некоторых палатах Александр Лукашенко даже советовал COVID-заболевшим, как легче переносить инфекцию. Ведь многие знают, что Президент не так давно и сам переболел коронавирусом.  

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Медсестры хорошо работают?

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-10

Очень, очень! Просто не успеешь что-то попросить – бегом бежит, настолько хорошее отношение. Спасибо вам огромное!

Ну все, ложись, отдыхай.  
– Спасибо большое, Александр Григорьевич!  
– Не болей больше.  
– И вам здоровья и вашим детям.   
– Держитесь. Вот, переболеете – и начинайте потом спортом заниматься, дышать, ходить.
– Как вы себя чувствуете?  
– Ну, ничего. Я уже вашей болезнью переболел.  

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-13

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-15

Александр Лукашенко:  
Добрый день, девчата! Она тоже на животе. Всем рекомендую. Если противно лежать на животе, тогда стойте вот так.

Хорошо.

Держитесь. Переболеете – начинайте спортом заниматься. О чём говорил Александр Лукашенко с пациентками 4-й минской больницы-18

– Ну, ей лучше. Я бы не мог на животе лежать, я б стоял вот так, сгорбившись. Лечитесь девчата, не буду отвлекать.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Вацлав Янушко # Фотофакт

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