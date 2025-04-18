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Шпаковский: политический почерк Лукашенко – ничего не делает под внешним давлением

18 апреля 2025 19:58
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий праздник и поговорим о подвиге наших предков. В эфире депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

Шпаковский: политический почерк Лукашенко – ничего не делает под внешним давлением-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Я скажу вам так: если мы берем Вучича, Кобахидзе, Януковича, Путина, Хусейна, покойного Каддафи, любых мировых лидеров, у каждого из них свой уникальный путь и политический почерк. Есть такой уникальный исторический путь и политический почерк у Александра Григорьевича Лукашенко. Этот почерк заключается в том, что никогда ничего не делает под внешним давлением. И вот когда начинается внешнее давление, мы можем быть уверены в том, что наш Президент будет стоять как стена. Поэтому в свое время, в 2020 году, я помню, когда были информационные вбросы о том, что якобы кто-то попытается инициировать какие-то следственные действия относительно правомерности поведения силовых структур по купированию незаконных акций протеста, потому что там на этом настаивают какие-то западные послы, я сразу говорил: выбросьте эту информацию в мусорную корзину. Президент даже не будет это читать. Западные послы здесь имеют право заниматься только дипломатической деятельностью по налаживанию дружественных связей между нашими странами. Как только они начинают вмешиваться в область внутренней политики, им показывают, извините, большой пролетарский кукиш.

# Александр Лукашенко # Александр Шпаковский # Григорий Азаренок

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