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Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса

15 декабря 2020 13:49
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Новости Беларуси. Главная задача врачей – лечить людей, а всем остальным необходимым государство их обеспечит.

Об этом 15 декабря шла речь в Могилевской областной клинической больнице во время визита Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-1

В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-4

Главе государства доложили о том, как складывается эпидобстановка в регионе и о том, как оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-7

Клиника примерила на себя инфекционный профиль еще в первую волну пандемии. Сегодня в учреждении для больных коронавирусом выделены 350 из 853 коек. А помощь пациентам оказывают почти 1,5 тысячи сотрудников больницы. Это говорит о том, что в стране любая возможность направлена на борьбу с пандемией.

Здесь же Александр Лукашенко обратил внимание, что буквально осенью Беларусь получила кредит от Евразийского банка развития. И изначально эти деньги планировалось направить на поддержку экономики, но в итоге большую часть отдали системе здравоохранения, в частности на выплату надбавок врачам.

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-10

Кроме того, побывал сегодня Президент и в красной зоне учреждения, где, безусловно, пообщался с COVID-заболевшими. Как видно из предыдущих подобных визитов, встречи Президента с пациентами проходят очень тепло. Глава государства интересуется их здоровьем, состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-13

Традиционно Президент пообщался и с медиками. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив могилевской клиники, а вместе с тем и всех профильных специалистов в регионах страны за спокойную работу в период пандемии.

Ко всему, во время общения затронули и важные темы. К примеру, вопрос о вакцинации. Напомним, что в работу по производству собственной вакцины включились и наши ученые. И сегодня глава государства назвал примерную стоимость создания белорусского препарата от коронавируса.

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я очень рад, что ученые замахнулись наши, специалисты тоже практикующие, на производство собственной вакцины. Учитывая то – я в этом убежден, наверное, и вы, – что мы от этой заразы никуда не денемся. Как грипп, так и она с нами останется. А значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать. Специалисты есть. Надо браться за это, не бояться. Свое всегда свое. Поэтому мы хотим и свою вакцину сделать. И там деньги, я посмотрел, небольшие – где-то порядка 5 миллионов рублей. А дело-то хорошее сделаем. Мы окупим это, мы окупим, только надо быстро двигаться в этом направлении.

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-19

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-21

Во время визита Президента также интересовал и ход строительства кардиохирургического корпуса. Масштабный проект реализуют на территории больницы.

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса-24

Врачи уверены, высокотехнологичный центр сердечной медицины, ввести который планируется осенью 2021-го, станет новой страницей в истории клиники.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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