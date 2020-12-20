За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 944 пациента с COVID-19, выписаны 2 282, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнюю статистику опубликовал Минздрав. За все время распространения коронавируса в нашей стране скончались 1 324 пациента с рядом хронических заболеваний, которые были отягощены коронавирусом.