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За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря

20 декабря 2020 11:53
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Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 944 пациента с COVID-19, выписаны 2 282, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря-1

Последнюю статистику опубликовал Минздрав. За все время распространения коронавируса в нашей стране скончались 1 324 пациента с рядом хронических заболеваний, которые были отягощены коронавирусом.

Всего зарегистрированы 173 523 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 151 635 пациентов.

За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря-4

За минувшие сутки выполнено 30 079 тестов. Всего их проведено почти 3 миллиона 800 тысяч.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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