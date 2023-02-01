«Мы предпримем самые решительные шаги». Подводим итоги визита Лукашенко в Зимбабве
Государственный визит президента Беларуси в Зимбабве завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный день лидеры двух стран провели неформальные переговоры. К этому располагала и обстановка. Глава африканской страны показал нашему президенту природные богатства своей земли. Самый большой в мире водопад Виктория, а также один из красивейших национальных парков.
Провожали Александра Лукашенко так же торжественно, как и встречали. Рота почетного караула, гимны, местные танцы и песни. В целом, этот визит наверняка станет основой для продолжения сотрудничества двух стран. Подписан ряд соглашений в разных сферах.
Итоги у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Утренний Зимбабве уже с восходом солнца по оживленности напоминает европейские муравейники. Похоже, просыпается в глобальном смысле и сама Африка. А после заявлений нашего президента активнее работать на будущее тем более. С такими новостями выходят все передовицы местных газет.
Итак, главное. О посылах Александра Лукашенко, которые разлетелись вчера, 31 января, по всему миру. Будущее за Африкой. Почему? Потому что ресурсы. Людские и сырьевые. В Зимбабве, например, много полезных ископаемых, алмазы тоже. И эта страна – алмаз, который требует огранки.
«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.
Оковы колониализма Зимбабве сбросила одна из последних в Африке. Но и сейчас англосаксы ее пытаются накормить иллюзорной демократией. А вот в Беларусь нынешний президент Эммерсон Мнангагва дважды приезжал именно в поисках гарантий продовольственной безопасности. Получилось.
Мнангагва: «Зимбабве готово дружить со всеми странами, но не по такому принципу, когда один наездник, другой – лошадь». Подробнее здесь.
Белорусы ведут диалог на равных. Не выбрасывая лишь товары на рынки, но постоянно оказывают поддержку. Специалистов учат, а технику обслуживают. И торговля БелАЗами, тракторами и комбайнами – это лишь основа для дальнейшей работы. Нам поверили.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Президент Зимбабве очень правильно вчера и сегодня подчеркивал, что главное для Зимбабве – это люди, специалисты. Поэтому надо готовить специалистов. Мы договорились, что по всем заинтересованным специальностям, интересным для Зимбабве, мы предпримем самые решительные шаги для подготовки этих специалистов.
Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру». Читать здесь.
Если за 30 лет дипломатических отношений было заключено восемь соглашений, то столько же было заключено в день официальных переговоров президентов. Снова на поставки сотен единиц разной техники. Еще пожарной и лесозаготовительной.
Местным – рабочие места и обучение, нам – экспорт техники. Рассказываем о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве.
А еще фармацевтика, образовательное сотрудничество, гуманитарные контракты. Беларусь обладает знаниями и компетенциями. Именно этого, а не надменной приватизации богатых недр, ждут африканцы от европейцев.
Минск и Хараре стали городами-побратимами. О чем договорились в Зимбабве, рассказал Владимир Кухарев.
В Зимбабве развернуться есть где не только нашим БелАЗам. До сих пор на полках местных супермаркетов большинство товаров из ЮАР. Недешевых. Поэтому и наши могут быть конкурентоспособные. По вкусу и качеству – несомненно. Но даже и по цене.
Глава БелТПП: специалисты из Африки, которые учились в наших вузах, – проводники нашей техники. Подробнее.
Дорога в Зимбабве – это почти к краю Африки – конечно, легкой не будет. Но и на половине пути мы не привыкли останавливаться. Торгово-кооперационные пути проторивают «Бизоны» – это название сервисно-обучающих центров. Да и мировые бренды не спешат уходить. Но сами зимбабвийцы с удовольствием пересаживаются на «Полесье» и BELARUS’ов.
«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику.
Местные модели уже ходят в вышиванках, а нашего президента встречают с караваем. Мы ведь к ним с тракторами, а не с санкциями.
Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?
Официальные переговоры завершены, но визит продолжается. Здесь же находится природная жемчужина Африки и мира – водопад Моси-оа-Тунья («Гремящий дым»), более известный как Виктория. И если его воды падают вниз, то современный Зимбабве карабкается вверх цивилизационной пирамиды. И, похоже, рука Беларуси может стать во многом определяющей.
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