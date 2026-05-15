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Новости по тегу #Эммерсон Мнангагва

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве
15 мая 2026 12:42

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве

Лукашенко у трапа самолёта передал подарок для первой леди Зимбабве
15 мая 2025 16:39

Лукашенко у трапа самолёта передал подарок для первой леди Зимбабве

«Вам надо чаще бывать в Беларуси». Лукашенко лично проводил Президента Зимбабве в аэропорту
15 мая 2025 10:33

«Вам надо чаще бывать в Беларуси». Лукашенко лично проводил Президента Зимбабве в аэропорту

Чем вместе ответим диктату Запада? Детали переговоров Лукашенко и Президента Зимбабве
14 мая 2025 17:42

Чем вместе ответим диктату Запада? Детали переговоров Лукашенко и Президента Зимбабве

Беларусь планирует увеличить совместный товарооборот с Зимбабве до 100 млн долларов
14 мая 2025 16:30

Беларусь планирует увеличить совместный товарооборот с Зимбабве до 100 млн долларов

Беларусь и Зимбабве намерены наладить сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки
14 мая 2025 13:33

Беларусь и Зимбабве намерены наладить сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки

Александр Лукашенко намерен посетить Зимбабве с ответным визитом
14 мая 2025 10:52

Александр Лукашенко намерен посетить Зимбабве с ответным визитом

«Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?
14 мая 2025 10:34

«Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?

Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада
14 мая 2025 10:31

Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада

Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне?
13 мая 2025 17:46

Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне?

Лукашенко 14 мая проведёт переговоры с Президентом Зимбабве
13 мая 2025 07:30

Лукашенко 14 мая проведёт переговоры с Президентом Зимбабве

«Я рад посетить это историческое место» – президент Зимбабве побывал в Брестской крепости
12 мая 2025 13:42

«Я рад посетить это историческое место» – президент Зимбабве побывал в Брестской крепости