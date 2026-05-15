Новости по тегу #Эммерсон Мнангагва

Эммерсоном Мнангагвой находится с краткосрочным рабочим визитом в Беларуси.
А Эммерсон Мнангагва поблагодарил за прекрасную организацию визита и вновь пригласил белорусского лидера приехать в Хараре.
Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину.
Африка – это непаханое поле, не только для тракторов. Именно здесь рынки будущего.
По итогам встречи во Дворце Независимости подписана дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года.
«В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС, Зимбабве – в Сообществе развития Юга Африки. Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли», – отметил Александр Лукашенко.
После того как будет создана комиссия на уровне глав государств, которая позволит координировать работу уже действующих комитетов по сотрудничеству. Соответствующий проект соглашения будет подготовлен к дате визита белорусского лидера в Хараре.
«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вы, господин Президент, являетесь примером лидерства и благодарю за ту роль, которую вы играете в сотрудничестве и укреплении дружбы между странами», – отметил Эммерсон Мнангагва.
Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами континента. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом этой африканской страны.
Этот визит (Минск и Хараре не начинают с чистого листа, а продолжают то, что наработано), безусловно, будет максимально наполнен конкретикой.
Беларусь поддерживает дружественные отношения с государствами, строящими свою внешнюю политику на принципах взаимного уважения и добрососедства. В их числе Зимбабве.
Там прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Президент Зимбабве оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса. Это третий визит Эммерсона Мнангагвы в Беларусь.
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