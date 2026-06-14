В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу

Курить или не курить на балконе, в подъезде или около открытого окна первого этажа – дилемма, которая порождает споры и скандалы между жителями многоквартирных домой. Но, похоже, в этом затянувшемся конфликте ясности станет больше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси предлагают ввести полный запрет на курение у входов в подъезды жилых домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Табачный дым создает проблемы, которые пытаются развеять. В Беларуси уже запрещено курить во многих общественных местах, и крыльцо у дома может также оказаться в «красной» зоне. Антитабачные правила изучила Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Только представьте, вы открываете дверь подъезда, делаете глубокий вдох и вместо чистого воздуха получаете порцию никотина или пара от вейпа. А вот жителям этого подъезда и представлять не нужно. Пассивная ингаляция для них – дело привычное.

И все бы ничего, но сразу за домом – детский сад. Мимо подъезда постоянно проходят семьи с малышами, которым также приходится вдыхать никотин. А ведь пассивное курение несет в себе реальные риски для здоровья.

Сегодня каждого пятого белоруса не обошла стороной эта вредная привычка. И большинство курильщиков – в многоквартирных жилых домах, где общий подъезд – общая проблема. И здесь уже вопрос не столько в курении, сколько в его последствиях.

Непотушенные сигареты, брошенные с балконов бычки и хаотично разбросанные возле подъезда окурки. Все это регулярно становится насущной темой обсуждения в домовых чатах.

А ведь брошенные окурки – это не только грязь, но и серьезная угроза возгораний. По данным МЧС, именно курение становится основной причиной гибели людей от пожаров. Непотушенные спички и сигареты, выброшенные в мусорный контейнер, могут стоить человеческой жизни. В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей.

Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Приблизительно 60 % людей погибают от пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Всего же за последние пять лет по данной причине произошло более 6 000 пожаров, от которых погибло 1 821 человек. Еще порядка 800 человек получили травмы различной степени тяжести. Основное место, где граждане допускают нарушение требований пожарной безопасности при курении, – это жилищный фонд.

Инициатива, которую активно обсуждают в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, предполагает распространить бездымные зоны на территорию возле подъездов, домов и общежитий. Сейчас закон запрещает курить в помещениях, на детских площадках, в транспорте, общественных зонах. Нарушителям грозит штраф до четырех базовых величин.

Виталий Бабич, заместитель начальника ИДН МОБ Минского РУВД:

Милиция следит за соблюдением правил с помощью рейдов и камер видеонаблюдения. Несмотря на принимаемые меры, потребление табака по-прежнему остается актуальной проблемой, особенно среди молодежи. И вызывает обеспокоенность возрастающий интерес данной категории населения к использованию электронных сигарет. Планируется усиление мер ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за их покупку взрослыми для передачи подросткам. Также планируются более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака.

Сегодня в столице есть зоны, полностью свободные от курения, причем ограничения касаются не только обычных сигарет, но и вейпов. В списке запрещенных территорий – преимущественно парки и пляжные зоны.