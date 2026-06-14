В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу
Курить или не курить на балконе, в подъезде или около открытого окна первого этажа – дилемма, которая порождает споры и скандалы между жителями многоквартирных домой. Но, похоже, в этом затянувшемся конфликте ясности станет больше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
В Беларуси предлагают ввести полный запрет на курение у входов в подъезды жилых домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Табачный дым создает проблемы, которые пытаются развеять. В Беларуси уже запрещено курить во многих общественных местах, и крыльцо у дома может также оказаться в «красной» зоне.
Антитабачные правила изучила Алеся Иванова.
Алеся Иванова, корреспондент:
Только представьте, вы открываете дверь подъезда, делаете глубокий вдох и вместо чистого воздуха получаете порцию никотина или пара от вейпа. А вот жителям этого подъезда и представлять не нужно. Пассивная ингаляция для них – дело привычное.
И все бы ничего, но сразу за домом – детский сад. Мимо подъезда постоянно проходят семьи с малышами, которым также приходится вдыхать никотин. А ведь пассивное курение несет в себе реальные риски для здоровья.
Сегодня каждого пятого белоруса не обошла стороной эта вредная привычка. И большинство курильщиков – в многоквартирных жилых домах, где общий подъезд – общая проблема. И здесь уже вопрос не столько в курении, сколько в его последствиях.
Непотушенные сигареты, брошенные с балконов бычки и хаотично разбросанные возле подъезда окурки. Все это регулярно становится насущной темой обсуждения в домовых чатах.
А ведь брошенные окурки – это не только грязь, но и серьезная угроза возгораний. По данным МЧС, именно курение становится основной причиной гибели людей от пожаров. Непотушенные спички и сигареты, выброшенные в мусорный контейнер, могут стоить человеческой жизни.
В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей.
Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Приблизительно 60 % людей погибают от пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Всего же за последние пять лет по данной причине произошло более 6 000 пожаров, от которых погибло 1 821 человек. Еще порядка 800 человек получили травмы различной степени тяжести. Основное место, где граждане допускают нарушение требований пожарной безопасности при курении, – это жилищный фонд.
Инициатива, которую активно обсуждают в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, предполагает распространить бездымные зоны на территорию возле подъездов, домов и общежитий. Сейчас закон запрещает курить в помещениях, на детских площадках, в транспорте, общественных зонах. Нарушителям грозит штраф до четырех базовых величин.
Виталий Бабич, заместитель начальника ИДН МОБ Минского РУВД:
Милиция следит за соблюдением правил с помощью рейдов и камер видеонаблюдения. Несмотря на принимаемые меры, потребление табака по-прежнему остается актуальной проблемой, особенно среди молодежи. И вызывает обеспокоенность возрастающий интерес данной категории населения к использованию электронных сигарет.
Планируется усиление мер ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за их покупку взрослыми для передачи подросткам. Также планируются более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака.
Сегодня в столице есть зоны, полностью свободные от курения, причем ограничения касаются не только обычных сигарет, но и вейпов. В списке запрещенных территорий – преимущественно парки и пляжные зоны.
Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Необходимо отработать механизм контроля за выполнением этой нормы. Например, есть разногласия по вопросу, что считать придомовой территорией, каковы ее границы, какое расстояние. Поэтому эти моменты должны быть отработаны, чтобы закон работал, а не лежал только на бумаге. Мы должны принять все меры, чтобы избежать конфликтов между соседями.
Пока инициатива на стадии обсуждения.
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